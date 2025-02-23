الأحد 23 فبراير 2025
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اقتصاد

هل تصل أسعار الدواجن لـ125جنيها للكيلو؟ رئيس الشعبة يرد "فيديو"

اسعار الدواجن اليوم،
اسعار الدواجن اليوم، فيتو

اسعار الدواجن، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إننا ننتج 4 ملايين دجاجة يوميا ولا يوجد أي نقص في الإنتاج والمعروض.

 

سعر الكتكوت 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": سعر الكتكوت انخفض لـ48 جنيها ولا اعتقد أن الدولة ستجعله يرتفع لـ60 جنيها.

 

ارتفاع اسعار الدواجن

وأشار إلي أن أسعار الدواجن انخفضت الفترة الماضية بنسبة كبيرة وكانت تصل للمواطن في الأسواق بـ85 جنيها للكيلو، وارتفعت 15% بسبب الإقبال الكبير.

 

اسعار الدواجن في رمضان

وبشأن احتمالية وصول كيلو الدواجن في رمضان لـ125 جنيها، علق:"لن نصل لهذا السعر على الإطلاق بفضل حجم الانتاج والاتاحة ".
 

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