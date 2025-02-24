أخبار الفن اليوم.. المطربة وعد بعد ارتدائها الحجاب: "كان فيه شيء ناقص".. شذى تكشف عن أزمة عمرو مصطفى الصحية: مكنش عايز حد يعرف

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أعلنت المطربة السعودية "وعد"، ارتداءها الحجاب، وذلك عبر فيديو نشرته بخاصية الأستوري في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “انستجرام”

وقالت وعد:" الحمد لله قرار كان جدا صعب فوق ما تتخيلوا خصوصا في مجال شغلي وحياتي، الحمد لله بقالي فترة وأنا مترددة وعايزة أتحجب، وأقول هعمل إيه في شغلي، وبعدين خدت القرار أمس"

تحدثت المطربة شذي عن أزمة عمرو مصطفي الصحية، وذلك بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان.

احتفل سلطان الطرب جورج وسوف بعيد ميلاد الفنان عابد فهد في أجواء سعيدة، ونشر وسوف مقطع فيديو من أجواء عيد الميلاد وذلك عبر موقع “إنستجرام”.





طرح الفنان أحمد مكي الأغنية الدعائية لمسلسل “الغاوي”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، حيث تحمل الأغنية اسم “الغاوي”، والتي كتب هو كلماتها ولحنها

مسلسلات رمضان 2025 ، تعيش الفنانة وفاء عامر حالة من الانتعاش الفني خلال شهر رمضان 2025، حيث أنها تشارك في ثلاثة أعمال دفعة واحدة

سافرت الفنان نيكول سابا إلى العاصمة اللبنانية بيروت لمؤازرة زوجها الفنان يوسف الخال بعد وفاة والدته، حيث أجلت نيكول تصوير بعض مشاهد مسلسل “ وتقابل حبيب”، التي تشارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، على ان تستأنف التصوير غدًا الثلاثاء

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الكابتن”، الأغنية الدعاية للعمل، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تحمل الأغنية اسم “زامباهولا”، والتي يغنيها الفنان أكرم حسني وفريق شارموفرز.









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