الإثنين 24 فبراير 2025
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أخبار الفن اليوم.. المطربة وعد بعد ارتدائها الحجاب: "كان فيه شيء ناقص".. شذى تكشف عن أزمة عمرو مصطفى الصحية: مكنش عايز حد يعرف

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

المطربة وعد بعد ارتدائها الحجاب: "كان فيه شيء ناقص"

 

أعلنت المطربة السعودية "وعد"، ارتداءها الحجاب، وذلك عبر فيديو نشرته بخاصية الأستوري في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “انستجرام”

 

وقالت وعد:" الحمد لله قرار كان جدا صعب فوق ما تتخيلوا خصوصا في مجال شغلي وحياتي، الحمد لله بقالي فترة وأنا مترددة وعايزة أتحجب، وأقول هعمل إيه في شغلي، وبعدين خدت القرار أمس"

شذى تكشف عن أزمة عمرو مصطفى الصحية: مكنش عايز حد يعرف

 

تحدثت المطربة شذي عن أزمة عمرو مصطفي الصحية، وذلك بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان.

 

جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد عابد فهد (فيديو)

 

احتفل سلطان الطرب جورج وسوف بعيد ميلاد الفنان عابد فهد في أجواء سعيدة، ونشر وسوف مقطع فيديو من أجواء عيد الميلاد وذلك عبر موقع “إنستجرام”.


 

أحمد مكي يطرح الأغنية الدعائية لمسلسل "الغاوي"

 

طرح الفنان أحمد مكي الأغنية الدعائية لمسلسل “الغاوي”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، حيث تحمل الأغنية اسم “الغاوي”، والتي كتب هو كلماتها ولحنها 

 

مسلسلات رمضان 2025، مشاركة قوية لوفاء عامر في 3 أعمال

 

مسلسلات رمضان 2025 ، تعيش الفنانة وفاء عامر حالة من الانتعاش الفني خلال شهر رمضان 2025، حيث أنها تشارك  في ثلاثة أعمال   دفعة واحدة 

 

نيكول سابا تسافر إلى لبنان لمؤازرة زوجها بعد وفاة والدته

 

سافرت الفنان نيكول سابا إلى العاصمة اللبنانية بيروت لمؤازرة زوجها الفنان يوسف الخال بعد وفاة والدته، حيث أجلت نيكول تصوير بعض مشاهد مسلسل “ وتقابل حبيب”، التي تشارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، على ان تستأنف التصوير غدًا الثلاثاء


مسلسلات رمضان 2025، طرح الأغنية الدعائية لمسلسل "الكابتن" (فيديو)

 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الكابتن”، الأغنية الدعاية للعمل، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تحمل الأغنية اسم “زامباهولا”، والتي يغنيها الفنان أكرم حسني وفريق شارموفرز.


 


 

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