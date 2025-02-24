مسلسلات رمضان 2025، مشاركة قوية لوفاء عامر في 3 أعمال

مسلسلات رمضان 2025 ، تعيش الفنانة وفاء عامر حالة من الانتعاش الفني خلال شهر رمضان 2025، حيث أنها تشارك في ثلاثة أعمال دفعة واحدة

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل مشاركة وفاء عامر في ثلاثة أعمال رمضانية خلال موسم رمضان 2025:

تظهر وفاء عامر بدور والدة الفنان نيكولا معوض وحماة ياسمين صبري في مسلسل الأميرة ضل حيطه والذي يعرض في رمضان 2025

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

أبطال مسلسل الأميرة

مسلسل الأميرة، مكون من 15 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيقولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

مسلسل بنات همام

كما تقدم الفنانة وفاء عامر، مسلسل بنات همام وهو يروي قصة ريا وسكينة بشكل مختلف

وانتهى أبطال مسلسل بنات همام من تصوير جميع حلقاته، في عمل درامي مكون من 15 حلقة، يضم نخبة من نجوم الشاشة، على رأسهم وفاء عامر، حورية فرغلي، محمد عبد العظيم، منذر رياحنة، إلى جانب كونه آخر أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي.

كما يشارك في البطولة أحمد عبد الله محمود، حسام شهاب، وائل متولي، وبوسي شاهين، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإنتاج حلمي شهاب وبلال صبري، وإخراج كريم رفعت، الذي بدأ تصويره العام الماضي.

لكن المفاجأة التي تفجّرها الأحداث كانت صادمة للجميع، حيث يكشف المسلسل عن براءة "ريا وسكينة"، ليغيّر المفهوم الراسخ عنهما عبر التاريخ، ويعيد سرد القصة من منظور غير تقليدي، ما يضع المشاهد أمام تساؤلات غير مسبوقة حول الحقيقة الخفية وراء تلك القضية الشهيرة.

وفي خطوة لافتة، قرر المنتج حلمي شهاب، أحد أبرز صناع الدراما في ليبيا والسعودية، التعاون مع شركة الكينج للمنتج بلال صبري، المعروف بأعماله التي تحقق التريند، لإنتاج جزء ثانٍ من المسلسل، ما يفتح الباب أمام مزيد من الإثارة وكشف الأسرار الغامضة.

كما تشارك وفاء عامر أيضا في مسلسل فهد البطل مع أحمد العوضي والذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2025.

مسلسل “فهد البطل” من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، بطولة أحمد العوضى، احمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، محمود البزاوى، حمزة العيلى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، أحمد ماج، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، مجدى بدر، وغيرهم.

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