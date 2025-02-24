الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شذى تكشف عن أزمة عمرو مصطفى الصحية: مكنش عايز حد يعرف

عمرو مصطفي وشذي،
عمرو مصطفي وشذي، فيتو

تحدثت المطربة شذي عن أزمة عمرو مصطفي الصحية، وذلك بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان.

أزمة عمرو مصطفي الصحية 

ونشرت شذي صورة برفقة عمرو مصطفي عبر إنستجرام وقالت:" أني أعرف وأنا برا مصر خبر زي أن عمرو عنده أزمة صحية، ومش عايز اقول اسم العملية ولا المرض لأني مش مستوعبة، الموضوع بقاله شوية وعمرو مكنش عايز حد يعرف، بس الإحساس بالتكتيف  صعب جدا  اني مش عارفة اكون موجودة أول ما اعرف 

و أضافت شذي:" ربنا يشفيك ياعمرو ويطمنا عليك ويخليك لأولادك ومراتك ولكل حبايبك  

وهناك حالة من القلق يشهدها الوسط الفني في الفترة الحالية بعد إعلان الملحن عمرو مصطفى إصابته بالسرطان، وكان قد تكتم عمرو على تفاصيل مرضه، حيث لم يخبر أحدا بأزمته الصحية إلا أن الفنانة دنيا سمير غانم كشفت من خلال منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زميلها أجرى عملية جراحية قبل أيام، إلا أن ذلك لم يمنعه من تلحين تتر مسلسلها الجديد "عايشة الدور".

مرض عمرو مصطفى 

 وكان قد اكتشف عمرو مصطفى إصابته ببعض الأورام السرطانية منذ أكثر من شهر، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية بالقاهرة، واستكملها بالعاصمة الفرنسية باريس.

 

وخضع الملحن عمرو مصطفى خلال الأيام الماضية لعملية جراحية لاستئصال ورم بعد إصابته بمرض السرطان، وذلك وفقا لما كشفه صديق مقرب منه.

 

وكان قد نشر الفنان أحمد جمال صورة تجمعه بالملحن والمطرب عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد خضوع الأخير لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني.

 

وعلق جمال على الصورة قائلا: “كنا بنسجل أغنية جديدة وبسأله مالك يا عمرو قالي واخد برد في ضهري وخبى علينا.. وعرفت بعدها أنه استأصل ورم”.

 

وأضاف: "سلامتك يا حبيبي ألف سلامة ربنا يتم شفاءك على خير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أزمة عمرو مصطفي الصحية المطربة شذي أزمة عمرو مصطفي عمرو مصطفي مرض عمرو مصطفى
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم على طريق العاشر من رمضان

العروبة يفوز على ضمك 2-1 في الدوري السعودي (صور)

شوط أول سلبي بين ضمك والعروبة في الدوري السعودي (صور)

أول تعليق من زاهي حواس علي كسره لتمثال أثري بسقارة

قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

نجم الأهلي يعود للتشكيل الأساسي أمام حرس الحدود في الدوري

منوعات

المزيد

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجوز الصدقة أو الزكاة على شخص مدخن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم تناول السحور في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب الذنوب

رمضان عبد المعز: الملائكة تدعو بهذا الدعاء للصائمين في شهر رمضان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية