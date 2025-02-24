شذى تكشف عن أزمة عمرو مصطفى الصحية: مكنش عايز حد يعرف

تحدثت المطربة شذي عن أزمة عمرو مصطفي الصحية، وذلك بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان.

أزمة عمرو مصطفي الصحية

ونشرت شذي صورة برفقة عمرو مصطفي عبر إنستجرام وقالت:" أني أعرف وأنا برا مصر خبر زي أن عمرو عنده أزمة صحية، ومش عايز اقول اسم العملية ولا المرض لأني مش مستوعبة، الموضوع بقاله شوية وعمرو مكنش عايز حد يعرف، بس الإحساس بالتكتيف صعب جدا اني مش عارفة اكون موجودة أول ما اعرف

و أضافت شذي:" ربنا يشفيك ياعمرو ويطمنا عليك ويخليك لأولادك ومراتك ولكل حبايبك

وهناك حالة من القلق يشهدها الوسط الفني في الفترة الحالية بعد إعلان الملحن عمرو مصطفى إصابته بالسرطان، وكان قد تكتم عمرو على تفاصيل مرضه، حيث لم يخبر أحدا بأزمته الصحية إلا أن الفنانة دنيا سمير غانم كشفت من خلال منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زميلها أجرى عملية جراحية قبل أيام، إلا أن ذلك لم يمنعه من تلحين تتر مسلسلها الجديد "عايشة الدور".

مرض عمرو مصطفى

وكان قد اكتشف عمرو مصطفى إصابته ببعض الأورام السرطانية منذ أكثر من شهر، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية بالقاهرة، واستكملها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وخضع الملحن عمرو مصطفى خلال الأيام الماضية لعملية جراحية لاستئصال ورم بعد إصابته بمرض السرطان، وذلك وفقا لما كشفه صديق مقرب منه.

وكان قد نشر الفنان أحمد جمال صورة تجمعه بالملحن والمطرب عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد خضوع الأخير لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني.

وعلق جمال على الصورة قائلا: “كنا بنسجل أغنية جديدة وبسأله مالك يا عمرو قالي واخد برد في ضهري وخبى علينا.. وعرفت بعدها أنه استأصل ورم”.

وأضاف: "سلامتك يا حبيبي ألف سلامة ربنا يتم شفاءك على خير".

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