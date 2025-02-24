مسلسلات رمضان 2025، طرح الأغنية الدعائية لمسلسل "الكابتن" (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الكابتن”، الأغنية الدعاية للعمل، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تحمل الأغنية اسم “زامباهولا”، والتي يغنيها الفنان أكرم حسني وفريق شارموفرز.

قصة مسلسل الكابتن

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

أبطال مسلسل الكابتن

العمل قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وغيرهم.

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