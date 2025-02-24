المطربة وعد بعد ارتدائها الحجاب: "كان فيه شيء ناقص"

أعلنت المطربة السعودية "وعد"، ارتداءها الحجاب، وذلك عبر فيديو نشرته بخاصية الأستوري في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “انستجرام”

وقالت وعد:" الحمد لله قرار كان جدا صعب فوق ما تتخيلوا خصوصا في مجال شغلي وحياتي، الحمد لله بقالي فترة وأنا مترددة وعايزة أتحجب، وأقول هعمل إيه في شغلي، وبعدين خدت القرار أمس"

واضافت "كلمت المكتب وقلت لهم امسحوا كل صوري، وربنا يسامحنا على كل اللي راح، وقعدت على تيك توك مسحت الصور، وإن شاء الله هستمر في شغلي، بس أكيد مش هصور وواثقة إن الناس هتفرح لي، وهتبقى سعيدة ليا، وهيحترموا رغبتي في إني مش عايزة أصور وأول واحدة كلمتها بنتي، وكانت سعيدة جدا، وبكيت، وفيه دموع كتير، بس صحيت حسيت نفسي شيء جديد، كان فيه شيء ناقص"

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