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ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لمرض الملحن عمرو مصطفى وإصابته بالسرطان

الملحن عمرو مصطفي
الملحن عمرو مصطفي

 حالة من القلق يشهدها الوسط الفني في الفترة الحالية بعد إعلان الملحن عمرو مصطفى إصابته بالسرطان، وكان قد تكتم عمرو على تفاصيل مرضه، حيث لم يخبر أحدا بأزمته الصحية إلا أن الفنانة دنيا سمير غانم كشفت من خلال منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زميلها أجرى عملية جراحية قبل أيام، إلا أن ذلك لم يمنعه من تلحين تتر مسلسلها الجديد "عايشة الدور".

 

مرض عمرو مصطفى 

 وكان قد اكتشف عمرو مصطفى إصابته ببعض الأورام السرطانية منذ أكثر من شهر، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية بالقاهرة، واستكملها بالعاصمة الفرنسية باريس.


وخضع الملحن عمرو مصطفى خلال الأيام الماضية لعملية جراحية لاستئصال ورم بعد إصابته بمرض السرطان، وذلك وفقا لما كشفه صديق مقرب منه.

 

وكان قد نشر الفنان أحمد جمال صورة تجمعه بالملحن والمطرب عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد خضوع الأخير لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني.

 

وعلق جمال على الصورة قائلا: “كنا بنسجل أغنية جديدة وبسأله مالك يا عمرو قالي واخد برد في ضهري وخبى علينا.. وعرفت بعدها أنه استئصل ورم”.

 

وأضاف: "سلامتك يا حبيبي ألف سلامة ربنا يتم شفاءك على خير".

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