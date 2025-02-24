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ثقافة وفنون

نيكول سابا تسافر إلى لبنان لمؤازرة زوجها بعد وفاة والدته

نيكول
نيكول

 

سافرت الفنان نيكول سابا إلى العاصمة اللبنانية بيروت لمؤازرة زوجها الفنان يوسف الخال بعد وفاة والدته، حيث أجلت نيكول تصوير بعض مشاهد مسلسل “ وتقابل حبيب”، التي تشارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، على ان تستأنف التصوير غدًا الثلاثاء 

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.  

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

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نيكول سابا يوسف الخال أبطال مسلسل وتقابل حبيب

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