أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. الكهرباء تعلن حالة الطوارئ لعدم قطع التيار خلال رمضان

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء استعرض موقف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية خلال يناير الماضي، مقارنة بمعدلات شهر ديسمبر 2024

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات علي بعض الخطوط بما يتماشي مع مواعيد شهر رمضان الكريم وذلك إبتداءًا من يوم السبت 1/3/2025 مع بدء شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالى:

يتم تعديل ميعاد قيام قطار 1915 ( سياحي ) القاهرة / المنصورة ليقوم من محطة القاهرة الساعة 15:20 ويصل محطة المنصورة الساعة 17:40 طبقًا للجدول المرفق.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويستمر تأثر البلاد اليوم بموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الانحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4 درجة مئوية على أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع الأربعاء.

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الاحمر، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025 بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

كشفت إدارة ترميم آثار سقارة، في بيان لها تفاصيل ترميم تمثال سقارة الذي انتشرت أنباء عن تعرضه للكسر من قبل البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس.

وأضافت إدارة ترميم آثار سقارة، إن التمثال من الخشب لشخص يرتدى نقبة بيضاء، والتمثال على قاعدة خشبية بسيطة ومغطى بطبقة من الشيد الملون باللون الأحمر لأجزاء الجسم، واللون الأبيض للرداء واللون الأسود للعينين والشعر من خلف الرأس.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس الزامبي "هاكيندي هيشيليما"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين.

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تعليمات مشددة لشركات توزيع الكهرباء لتأمين التغذئية الكهربائية للمواطنين طوال شهر رمضان، لضمان عدم انقطاع الكهرباء.

وتضمنت تعليمات المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رفع جاهزية العمل خلال شهر رمضان منعا لحدوث أى أعطال، مشددا على ضرورة تواجد فرق الصيانة المجهزة من المهندسين والفنيين ذوى الخبرة والكفاءة العالية وتزويدهم بوسائل الاتصال السريعة لتلبية الاستعدادات فى أسرع وقت ممكن.

انطلقت اليوم الإثنين بمقر بيت القاهرة بالفسطاط الجلسة التوعوية الخاصة بمشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء"، والتي نظمتها وزارة البيئة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى جانب عدد من قيادات القطاع السياحي، من بينهم حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة غرفة سياحة الغوص والشركات السياحية.

وتأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية في القطاع السياحي، حيث شهدت الفعالية أيضًا مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق تطبيقات جديدة تهدف إلى تنظيم وتعزيز الأنشطة السياحية داخل المحميات الطبيعية، إلى جانب رصد وتتبع الكائنات البحرية، وذلك ضمن مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.