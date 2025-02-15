السبت 15 فبراير 2025
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أخبار مصر

زاهي حواس يدافع على تصريحه عن تشجيع حتشبسوت للنادي الأهلي

زاهي حواس، فيتو
زاهي حواس، فيتو
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قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات، إن اختيار معبد حتشبسوت لإقامة احتفالية النادي الأهلي للإعلان عن الاستاد الجديد، وتقديم كأس العالم للأندية،يرجع الفضل فيه للكابتن محمود الخطيب.

دعاية ضخمة لمصر والنادي الأهلي 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: احتفالية النادي الأهلي أمام معبد حتشبسوت بمثابة دعاية ضخمة جدا للأحمر ومصر، متابعا: الاحتفال بالأمس كان عالميا ولا يوجد به أي خطأ.

دعابة زاهي حواس 

ولفت زاهي حواس: عندما قلت إن الملكة حتشبسوت أهلاوية هي مجرد نكتة، وأتمنى  من الجميع تشجيع الكرة بعيدا عن التعصب والعنصرية والتطرف.

أفلام عالمية هوليوودية على أرض مصري

وأشار:“سعيد بأن هناك تسهيلات كبيرة لتصوير الأفلام في مصر من خلال جهة مدينة الإنتاج الإعلامي، ومؤخرا هناك فيلم عن صدام حسين يتم تصويره بمصر، وفيلم آخر عن الجاسوسية، إلي جانب فيلم مستر بيست عن الأهرامات”.

 

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معبد حتشبسوت حتشبسوت احتفالية النادى الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب

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