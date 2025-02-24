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أخبار مصر

الكهرباء تعلن حالة الطوارئ لعدم انقطاع التيار خلال رمضان

المهندس جابر الدسوقي
المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تعليمات مشددة لشركات توزيع الكهرباء لتأمين التغذئية الكهربائية للمواطنين طوال شهر رمضان، لضمان عدم انقطاع الكهرباء.

تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركات التوزيع

وتضمنت تعليمات المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رفع جاهزية العمل خلال شهر رمضان منعا لحدوث أى أعطال، مشددا على ضرورة تواجد فرق الصيانة المجهزة من المهندسين والفنيين  ذوى الخبرة والكفاءة العالية وتزويدهم بوسائل الاتصال السريعة لتلبية الاستعدادات فى أسرع وقت ممكن .

كما تضمنت توجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضا تطبيق عمل الورديات ومراجعة كل جداول الصيانة الدورية لشبكات التوزيع استعدادا لأى زيادة متوقعة فى الأحمال خلال شهر رمضان، وتوفير وحدات ديزل حديثة متنقلة لتوفير التغذية البديلة فى أى مكان قد يحدث فيه عطل أو حادث طارئ يؤدى إلى قطع تيار التغذية المباشرة، حيث يتم استخدام تلك الوحدات عندما يتسبب العطل فى انقطاع التغذية الأساسية والبديلة فى المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحى والمستشفيات.

خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بشركات التوزيع

كما شددت الشركة علي توفير خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن على مستوى فروع شركات التوزيع بما يضمن توفير الخدمة باستمرار لدى العملاء، فضلا عن متابعة بلاغات وشكاوى المواطنين لرصد أى شكوى أولا بأول والتي تصل عبر الخط الساخن لشكاوى الكهرباء على الرقم الموحد ( ١٢١)  على مدار ٢٤ ساعة وأيضا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء يمكن من خلالها الإبلاغ عن الأعطال .

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