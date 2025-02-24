الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول بيان من منطقة آثار سقارة عن أعمال ترميم تمثال من الخشب يعتقد تعرضه للكسر

تمثال سقارة
تمثال سقارة
ads


 

كشفت إدارة ترميم آثار سقارة، في بيان لها تفاصيل ترميم تمثال سقارة الذي انتشرت أنباء عن تعرضه للكسر من قبل البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس.

بيان منطقة اثار سقارة حول التمثال 

وأضافت إدارة ترميم آثار سقارة، إن التمثال من الخشب لشخص يرتدى نقبة بيضاء، والتمثال على قاعدة خشبية بسيطة ومغطى بطبقة من الشيد الملون باللون الأحمر لأجزاء الجسم، واللون الأبيض للرداء واللون الأسود للعينين والشعر من خلف الرأس.

تفاصيل عمليات ترميم تمثال من الخشب بسقارة

وأشارت إلى أن التمثال عثر عليه داخل نيش فى مقبرة صخرية بموقع حفائر الدكتور زاهى حواس بموقع جسر المدير غربي سقارة بجواره باب وهمى من الحجر الجيرى يبلغ طول التمثال حوالي 53 سم، وعن حالة التمثال قبل أعمال الترميم فهي كالآتي:-

- الخشب في حالة متوسطة في الجزء العلوى منه، إلا أنه يوجد به شروخ مختلفة، كما يوجد إنفصالات ببعض أجزاء بدن التمثال مثل الأرجل والتى تكاد تكون متحللة بالكامل في الأجزاء السفلية منها عند الأقدام.
- طبقة الشيد التى تغطى الجسم أجزاء منه ثابتة وبها شروخ دقيقة وخاصة منطقة الصدر والأكتاف وبعض الأجزاء منفصلة عن بدن التمثال مثل الظهر بالكامل تقريبًا وطبقة الشيد التي تغطى النقبة، كما يوجد  فقد وتحلل كامل لطبقات الشيد وخصوصًا في الأماكن التي تغطى الأرجل منأسفل.

- يرجع سبب تدهور حالة التمثال وانفصال طبقات الشيد عنه إلا تباين المواد التي صنع منها التمثال وهى الخشب والشيد الجبسى واختلاف تأثر هذه المواد بالتباين الذي حدث في درجات الحرارة والرطوبة على مر السنين مما يؤدى لحدوث تمدد وإنكماش بدرجات مختلفة للمواد المصنوع منها التمثال، مما أدى بدوره إلى إنفصال طبقات الشيد وحدوث شروخ بها، كما أدى أيضًا لتدهور الخشب وحدوث تشققات وشروخ به.

وتابعت، أنه بشأن أعمال الصيانة والترميم للتماثيل والتوابيت الخشبية، تم اجراء الأعمال التنظيف للتماثيل من الأتربة العالقة باستخدام منافيخ الهواءالدقيقة، وتم تقوية الطبقات الضعيفة من الشيد باستخدام مادة كلوسيل جي بنسبة 1%.

- تم تثبيت طبقات الشيد المنفصلة من فوق التماثيل والتوابيت باستخدام المواد اللاصقة مثل البريمال 33 وذلك بعد عمل تغطية سطحية لحمايتها أثناء العمل من الورق الياباني ومادة كلوسيل جي 2%، وإجراء أعمال التقوية للمواد الملونة باستخدام البارالويد ب 72 بنسبة 3% مذاب في الاسيتون والمضاف له الكحول الإيثليى ليساعد على إبطاء التطاير ومنح الفرصة لمادة التقوية للدخول للمسام، وتم إجراء أعمال التقوية للأخشاب باستخدام البليكسي سول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة ترميم آثار سقارة آثار سقارة سقارة تمثال سقارة البعثة الأثرية المصرية الدكتور زاهى حواس زاهي حواس ترميم آثار سقارة

مواد متعلقة

أول تعليق من زاهي حواس علي كسره لتمثال أثري بسقارة

زاهي حواس يدافع على تصريحه عن تشجيع حتشبسوت للنادي الأهلي

زاهي حواس مازحا: حتشبسوت أكبر مشجعة لـ الأهلي

زاهي حواس يكشف تفاصيل فيديو رحلة الـ100 ساعة في الأهرامات
ads

الأكثر قراءة

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

أول تعليق من زاهي حواس علي كسره لتمثال أثري بسقارة

ضحايا منصة FBC، طلبة وموظفون أودعوا مبالغ تتراوح بين 900 جنيه و200 ألف

مصدر: تحديد 4 وكلاء لمنصة FBC الإلكترونية وضبط أحدهم في واقعة النصب على المواطنين

أحد ضحايا منصة FBC: تحويشة عمري ضاعت، وأعرف ناس ماتت بالسكتة القلبية

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

الدوري السعودي، الأخدود يتعادل 1-1 مع الفتح بالشوط الأول

البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

منوعات

المزيد

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عمل فينير الأسنان ومدى تأثيره على الطهارة؟، مفتي الجمهورية يجيب

هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصوم؟ الإفتاء تسحم الجدل

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية