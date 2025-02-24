الإثنين 24 فبراير 2025
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أخبار مصر

السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات مع بداية شهر رمضان

قطارات
قطارات

 قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات علي بعض الخطوط بما يتماشي مع مواعيد شهر رمضان الكريم وذلك إبتداءًا من يوم السبت  1/3/2025 مع بدء شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالى: 
يتم تعديل ميعاد قيام  قطار  1915 ( سياحي )  القاهرة / المنصورة ليقوم من محطة القاهرة الساعة 15:20  ويصل محطة المنصورة الساعة 17:40   طبقًا للجدول المرفق.
كما تقرر وقوف قطار رقم 3017 ( ثالثة مكيفة )  القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع طبقًا للجدول المرفق  .
ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار  586 / 587  ( مكيف ) الإسكندرية / المنصورة  وجدول مسير قطار 63 ركاب  طنطا / المنصورة  طبقًا للجداول المرفقة. 
وكذلك تقرر الهيئة تعديل ميعاد قيام قطار 925 ( مكيف ) القاهرة / طنطا ليقوم من محطة القاهرة الساعة 18:45 ويصل محطة طنطا الساعة 20:10 طبقًا للجدول المرفق. 
وكذلك إضافة مقرر وقوف لقطار 297 اكسبريس ( طنطا / المنصورة ) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط تراب، وتأخير قيام قطار 268 ركاب ( المنصورة / طنطا ) ليقوم من المصنورة الساعة 13:25 بدلًا من الساعة 13:00 ليصل طنطا الساعة 14:55 بدلًا من الساعة 14:35، وكذلك تعديل ميعاد قطار 134 / 147 ركاب ( الفيوم / الجيزة والعكس ) طبقًا للجدول المرفق. 
على أن تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم. 
كما قررت الهيئة  إيقاف تشغيل قطارى ( 2026 / 2027 ) تالجو القاهرة / الإسكندرية والعكس لحين صدور تعليمات أخرى. 
وقد وجه السيد المهندس / محمد عامر -  رئيس الهيئة بالتواجد المستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات والتأكيد على نظافة العربات ودورات المياه قبل خروجها من الورش.


وكل عام والشعب المصري بخير وأعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

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