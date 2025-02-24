وزارة البيئة تدشن تطبيقات تنظيم الأنشطة السياحية في المحميات

انطلقت اليوم الإثنين بمقر بيت القاهرة بالفسطاط الجلسة التوعوية الخاصة بمشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء"، والتي نظمتها وزارة البيئة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى جانب عدد من قيادات القطاع السياحي، من بينهم حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة غرفة سياحة الغوص والشركات السياحية.

وتأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية في القطاع السياحي، حيث شهدت الفعالية أيضًا مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق تطبيقات جديدة تهدف إلى تنظيم وتعزيز الأنشطة السياحية داخل المحميات الطبيعية، إلى جانب رصد وتتبع الكائنات البحرية، وذلك ضمن مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء".

دمج مفاهيم السياحة البيئية المستدامة

وأكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو دمج مفاهيم السياحة البيئية المستدامة، مشيرةً إلى أن التطبيقات الجديدة ستساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز النشاط السياحي المسؤول.

وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من ممثلي وسائل الإعلام والخبراء البيئيين والمهتمين بقطاع السياحة، وسط مناقشات موسعة حول آليات تحقيق التنمية المستدامة في المحميات الطبيعية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية في القطاع السياحي.

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