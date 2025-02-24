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أخبار مصر

إعادة فتح ميناء الغردقة وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

موانئ, فيتو
موانئ, فيتو

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الاحمر، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين الموافق  24 فبراير  2025 بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوي المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر

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