أول تعليق من زاهي حواس علي كسره لتمثال أثري بسقارة

علق عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، علي الأنباء المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كسره رداء تمثال من الخشب أثناء الكشف عنه بسقارة.

وأوضح زاهي حواس أنه تم العثور على التمثال في حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير بسقارة، حيث كان التمثال في حالة حفظ جيدة، ولم يتعرض للكسر أثناء اكتشافه.

حقيقة كسر تمثال من الخشب في منطقة سقارة

وأوضح الدكتور زاهي حواس أنه تم الكشف عن التمثال داخل كوة (نيشة) صغيرة بداخل مقبرة تعود إلى عصر الأسرة الخامسة (٢٤٩٤ ق.م – ٢٣٤٥ ق.م) أي أن عمر التمثال يقارب الـ ٤٣٠٠ عام، وقام بإزالة السدة التي تغلق النيشة للكشف عن التمثال، وذلك بعد توثيق السدة التوثيق العلمي المتعارف عليه.

وأشار حواس إلي أنه لم يتم لمس التمثال أثناء عملية الكشف، وقد اتضح بعد الكشف عن التمثال أنه مصنوع من الخشب المحلي لموظف من الأسرة الخامسة لا يزيد ارتفاعه بالقاعدة عن ٥٣ سم، وجسم التمثال مغطى بطبقة من الملاط لا يتعدى سمكها الـ ٣مليمترات.

ترميم تمثال من الخشب عثر عليه بسقارة

وأوضح أن فريق الترميم بقيادة الدكتور أشرف عويس مدير عام ترميم سقارة قام بعمل المعالجات الأولية للتمثال في مكان اكتشافه قبل نقله لمعمل الترميم ، وذلك للتأكد من ثبات حالته وإمكانية نقله من موضعه، وبعد الانتهاء من أعمال الترميم الأولية بالموقع، قام المرممون بتغليف التمثال وتأمينه لنقله واستكمال أعمال التنظيف والتقوية، ثم إعادة تثبيت طبقات الملاط المتساقط من التمثال داخل النيشة وعمل تقرير مفصل عن حالته وتوثيق أعمال الترميم التي أجريت له، مشيرا إلي أن التمثال حاليًا محفوظ بمخزن المنطقة في حالة جيدة من الحفظ بالنظر إلى عمره ومادة صناعته.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.