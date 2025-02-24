حسين الشحات: كأس العالم للأندية حلم بالنسبة للأهلي ونعدكم بفعل شيئ مميز

تحدث حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن طموحات القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية 2025، مشيرا إلي محاولته هو زملاء تحقيق شيء مميز في البطولة.

وقال الشحات عير مقطع فيديو منشور عبر الحسابات الرسمية لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” تحقيق كأس العالم للأندية هو حلم بالنسبة لأي نادي ولاعب، وبالتأكيد هذا حلم بالنسبة لجماهير النادي الأهلي".

وواصل "النادي الأهلي بطل أبطال أفريقيا، ونجحنا في الصعود إلي النهائي 5 مرات من أخر 6 نسخ، وهذا يعكس مدي حجم وقيمة الأهلي".

وأتم حديثة “أعد جماهير الأهلي بمحاولة تحقيق شيء مميز في كأس العالم للأندية لاسعادكم وبوجودكم جانبنا، فنحن نكون قادرون على فعل المستحيل ”.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى، رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في وقت سابق عن مواعيد مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي سيفتتح مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو المقبل في الثالثة فجرًا.

المباراة الثانية لبطل أفريقيا ستكون ضد بالميراس البرازيلي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 19 يونيو ثم بورتو يوم 23 يونيو في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

بيان منصة دازن حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

وحسمت منصة "دازن" الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، الجدل، حول حقوق إذاعة مباريات الأهلي المصري في البطولة.

وأعلنت المنصة العالمية في بيان رسمي، الشراكة مع موسم الرياض وقناة MBC، بشأن حقوق بث البطولة.

وأكدت أن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ستذاع حصريا عبر قناة MBC في مصر.

جاء هذا البيان بعد إعلان "الشركة المتحدة للرياضة"، حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.