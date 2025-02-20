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رياضة

الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة (صور)

مران الزمالك
مران الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه جوزيه بيسيرو تدريباته الجماعية في معسكر الفريق المقام حاليا في الإسماعيلية؛ استعدادا للقمة المرتقبة أمام النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك 

تم اختيار طاقم حكام من النرويج لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، وهم:-

REF Espen Eskas- 
AR1 Jan Erik Engan -
AR2 Isaak Bashevkin - 
4th Usman Aslam - 
VAR  Tom Harald Hagen - 
AVAR  Kristoffer Hagenes -

وتترقب الجماهير المصرية مباراة القمة بين  الزمالك مع نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الزمالك الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري النادي الأهلي الأهلي جوزيه بيسيرو

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