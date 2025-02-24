لوسي تكشف تفاصيل دورها في مسلسل فهد البطل ل أحمد العوضي

كشفت الفنانة لوسي عن تفاصيل دورها في مسلسل" فهد البطل" الذي سيعرض في رمضان 2025، لافتة إلى أنها دائمًا تسعى لاختيار أدوار مختلفة ولا تكرر نفسها في الأعمال الفنية.

وقالت لوسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي: "أنا ما بعملش دور شبه التاني، ولا شخصية قدمتها قبل كده، وعشان كده ممكن تلاقوني السنة اللي فاتت ما عملتش حاجة، كان عندي أسباب كنت بمر بظروف".

مسلسل فهد البطل

وعن شخصيتها في مسلسل فهد البطل، أوضحت: هي ست بتشتغل بدراعها، كلمتها سيف على رقبتها، جدعة جدًا، ولو وقفت قدام معلم بتقف قدامه زيها زيه، لكن في نفس الوقت هي ست جميلة وشخصيتها قوية ".

وعن سيناريو العمل الذي كتبه السيناريست محمود حمدان، قائلة: " الأحداث مكتوبة بعناية، مش بس لشخصية فايزة، لكن لكل الشخصيات، وفيه تنوع كبير في المشاهد واللوكيشنات، أماكن جديدة هتريح عين المشاهد".

وعن مشاركتها مع كل من الفنانين أحمد العوضي وأحمد عبد العزيز: " أحمد العوضي حافظ شغله كويس جدًا، ومذاكر شخصيته بشكل رائع، حتى لو في مفردات شعبية جديدة عليّا، بيصلحها لي، والتعاون بينا ممتع جدًا، كما أشادت بالفنان حمزة العيلي، واصفة إياه بأنه «ممثل مالوش حل ورائع في أدائه"

ووجهت الفنانة لوسي الشكر لفريق العمل والجمهور، مؤكدة أنها تبذل جهدًا كبيرًا لتقديم عمل يليق بالمشاهدين.





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