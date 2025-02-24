الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لوسي تكشف تفاصيل دورها في مسلسل فهد البطل ل أحمد العوضي

لوسي؛ فيتو
لوسي؛ فيتو

 

كشفت الفنانة لوسي عن تفاصيل دورها في مسلسل" فهد البطل" الذي سيعرض في رمضان 2025، لافتة إلى أنها دائمًا تسعى لاختيار أدوار مختلفة ولا تكرر نفسها في الأعمال الفنية.

 

 

وقالت لوسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي: "أنا ما بعملش دور شبه التاني، ولا شخصية قدمتها قبل كده، وعشان كده ممكن تلاقوني السنة اللي فاتت ما عملتش حاجة، كان عندي أسباب كنت بمر بظروف".

 

مسلسل فهد البطل 

 

 

وعن شخصيتها في مسلسل فهد البطل، أوضحت: هي ست بتشتغل بدراعها، كلمتها سيف على رقبتها، جدعة جدًا، ولو وقفت قدام معلم بتقف قدامه زيها زيه، لكن في نفس الوقت هي ست جميلة وشخصيتها قوية ".

وعن  سيناريو العمل الذي كتبه السيناريست محمود حمدان، قائلة: " الأحداث مكتوبة بعناية، مش بس لشخصية فايزة، لكن لكل الشخصيات، وفيه تنوع كبير في المشاهد واللوكيشنات، أماكن جديدة هتريح عين المشاهد".  

وعن مشاركتها مع كل من الفنانين أحمد العوضي وأحمد عبد العزيز: " أحمد العوضي حافظ شغله كويس جدًا، ومذاكر شخصيته بشكل رائع، حتى لو في مفردات شعبية جديدة عليّا، بيصلحها لي، والتعاون بينا ممتع جدًا، كما أشادت بالفنان حمزة العيلي، واصفة إياه بأنه «ممثل مالوش حل ورائع في أدائه"

ووجهت الفنانة لوسي الشكر لفريق العمل والجمهور، مؤكدة أنها تبذل جهدًا كبيرًا لتقديم عمل يليق بالمشاهدين.


 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل فهد البطل أحمد العوضي الفنانة لوسي مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

طرح أغنية "بطل يا بطل" من مسلسل "فهد البطل" لأحمد العوضي (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

ارتفاع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

وزير التموين: لا مساس برغيف الخبز ونسعى لزيادة الدعم بهذه الطريقة

قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم على طريق العاشر من رمضان

زاهي حواس يرد على مزاعم كسر تمثال سقارة: لم ألمسه على الإطلاق (فيديو)

نجم الأهلي يعود للتشكيل الأساسي أمام حرس الحدود في الدوري

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

منوعات

المزيد

مرض مجهول يضرب بلدة بسانكوسو غربي الكونغو الديمقراطية

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل علي ذنب لو خالفت طلب زوجي بالذهب لأمه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تفسير رؤية إمام المسجد في المنام وعلاقتها بتحسن المعيشة وسعة الرزق

هل تجوز الصدقة أو الزكاة على شخص مدخن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية