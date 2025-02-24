لوسي تكشف تفاصيل دورها في مسلسل فهد البطل ل أحمد العوضي
كشفت الفنانة لوسي عن تفاصيل دورها في مسلسل" فهد البطل" الذي سيعرض في رمضان 2025، لافتة إلى أنها دائمًا تسعى لاختيار أدوار مختلفة ولا تكرر نفسها في الأعمال الفنية.
وقالت لوسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي: "أنا ما بعملش دور شبه التاني، ولا شخصية قدمتها قبل كده، وعشان كده ممكن تلاقوني السنة اللي فاتت ما عملتش حاجة، كان عندي أسباب كنت بمر بظروف".
مسلسل فهد البطل
وعن شخصيتها في مسلسل فهد البطل، أوضحت: هي ست بتشتغل بدراعها، كلمتها سيف على رقبتها، جدعة جدًا، ولو وقفت قدام معلم بتقف قدامه زيها زيه، لكن في نفس الوقت هي ست جميلة وشخصيتها قوية ".
وعن سيناريو العمل الذي كتبه السيناريست محمود حمدان، قائلة: " الأحداث مكتوبة بعناية، مش بس لشخصية فايزة، لكن لكل الشخصيات، وفيه تنوع كبير في المشاهد واللوكيشنات، أماكن جديدة هتريح عين المشاهد".
وعن مشاركتها مع كل من الفنانين أحمد العوضي وأحمد عبد العزيز: " أحمد العوضي حافظ شغله كويس جدًا، ومذاكر شخصيته بشكل رائع، حتى لو في مفردات شعبية جديدة عليّا، بيصلحها لي، والتعاون بينا ممتع جدًا، كما أشادت بالفنان حمزة العيلي، واصفة إياه بأنه «ممثل مالوش حل ورائع في أدائه"
ووجهت الفنانة لوسي الشكر لفريق العمل والجمهور، مؤكدة أنها تبذل جهدًا كبيرًا لتقديم عمل يليق بالمشاهدين.
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