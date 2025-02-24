أخبار الحوادث اليوم،ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر منصة FBC،إحالة طبيب تسبب في وفاة مريضة إلى المحاكمة،حقيقة اقتحام ضابط لمنزل والاعتداء على أسرة مواطن بدكرنس
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "سوهاج-أخميم"
لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم على طريق "سوهاج - أخميم".
سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة.
ضحايا منصة FBC، طلبة وموظفون أودعوا مبالغ تتراوح بين 900 جنيه و200 ألف
كشف عدد من الضحايا الذين تعرضوا للنصب من قبل منصة FBC الإلكترونية عن خسارة مبالغ مالية ضخمة أودعوها وقال الضحايا الذين من بينهم طلبة إنهم اودعوا مبالغ مالية في المنصة تراوحت من 900 جنيه إلي 200 ألف جنيه.
أحد ضحايا منصة FBC: تحويشة عمري ضاعت، وأعرف ناس ماتت بالسكتة القلبية
منصة FBC، تلقت مباحث الانترنت بالعباسية مايقرب من 33 بلاغ من ضحايا نصب مسؤولي منصة FBC.
دفاع الإعلامية رضوي الشربيني: المتهم تناول سمعة موكلتي بتصريحات صارخة
استمعت المحكمة الاقتصادية، إلي مرافعة دفاع الاعلامية رضوي الشربيني في اتهامها بلوجر وصانع محتوى بسبها وقذفها.
تأجيل جلسة إعادة محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة في قضية الرشوة
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة نظر محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة وآخر في واقعة اتهامهما بتقاضي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة آثار إمبابة"، إلى جلسة 26 مايو لسماع مرافعة الدفاع ومناقشة الشهود في الدعوى.
101 بلاغ حتى الآن، ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر منصة FBC
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".
مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام ضابط لمنزل والاعتداء على أسرة مواطن بدكرنس
نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ، ما تم تداوله على المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة بمركز شرطة دكرنس بالدقهلية بإقتحام منزله والتعدى على أسرته وضبطهم دون وجه حق.
إحالة طبيب تسبب في وفاة مريضة إلى المحاكمة التأديبية بأسوان
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي طب وجراحة العيون بإحدى مستشفيات محافظة أسوان للمحاكمة التأديبية بعد ارتكابه خطأ طبيا جسيما أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء بالعين لإحدى المريضات، مما أدى إلى حدوث مضاعفات أفضت إلى وفاتها.
غدا، انعقاد اجتماع اتحاد رؤساء المحاكم الدستورية بأبوظبي
يعقد غدًا بمدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك لمناقشة التحديات الدستورية التي تواجه تلك المحاكم، وكيفية حماية الحقوق والحريات لمواطني تلك الدول، ويضم الاجتماع رؤساء جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ومن المقرر أن يتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد ــ وليضم لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا ــ المحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطين.
بمناسبة يوم المجند، الداخلية تنظيم احتفالية وعروض تدريبية وبيانات عملية (فيديو)
نظمت وزارة الداخلية، احتفالا بمناسبة يوم المجند 2025 بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بالاهتمام بالمجندين باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة العمل الأمنى.
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