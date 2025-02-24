أخبار الحوادث اليوم،ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر منصة FBC،إحالة طبيب تسبب في وفاة مريضة إلى المحاكمة،حقيقة اقتحام ضابط لمنزل والاعتداء على أسرة مواطن بدكرنس

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم على طريق "سوهاج - أخميم".

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة.

كشف عدد من الضحايا الذين تعرضوا للنصب من قبل منصة FBC الإلكترونية عن خسارة مبالغ مالية ضخمة أودعوها وقال الضحايا الذين من بينهم طلبة إنهم اودعوا مبالغ مالية في المنصة تراوحت من 900 جنيه إلي 200 ألف جنيه.

منصة FBC، تلقت مباحث الانترنت بالعباسية مايقرب من 33 بلاغ من ضحايا نصب مسؤولي منصة FBC.

استمعت المحكمة الاقتصادية، إلي مرافعة دفاع الاعلامية رضوي الشربيني في اتهامها بلوجر وصانع محتوى بسبها وقذفها.

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة نظر محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة وآخر في واقعة اتهامهما بتقاضي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة آثار إمبابة"، إلى جلسة 26 مايو لسماع مرافعة الدفاع ومناقشة الشهود في الدعوى.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ، ما تم تداوله على المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة بمركز شرطة دكرنس بالدقهلية بإقتحام منزله والتعدى على أسرته وضبطهم دون وجه حق.



أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي طب وجراحة العيون بإحدى مستشفيات محافظة أسوان للمحاكمة التأديبية بعد ارتكابه خطأ طبيا جسيما أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء بالعين لإحدى المريضات، مما أدى إلى حدوث مضاعفات أفضت إلى وفاتها.

يعقد غدًا بمدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك لمناقشة التحديات الدستورية التي تواجه تلك المحاكم، وكيفية حماية الحقوق والحريات لمواطني تلك الدول، ويضم الاجتماع رؤساء جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ومن المقرر أن يتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد ــ وليضم لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا ــ المحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطين.



نظمت وزارة الداخلية، احتفالا بمناسبة يوم المجند 2025 بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بالاهتمام بالمجندين باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة العمل الأمنى.







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