بمناسبة يوم المجند، الداخلية تنظيم احتفالية وعروض تدريبية وبيانات عملية (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية، احتفالا بمناسبة يوم المجند 2025 بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بالاهتمام بالمجندين باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة العمل الأمنى.

وتضمن الاحتفال، العروض والبيانات العملية فى كافة المهام الأمنية والتى أظهرت مجمل عمليات التدريب التى يحصل عليها المجندين وقدرتهم على إستيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

بمناسبة يوم المجند.. الداخلية تنظيم احتفالية وعروض تدريبية وبيانات عملية

كما تضمن الاحتفال استعراض الأهداف الإستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبى الحالى، وما تم إنجازه فى مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب استعراض ملامح الإستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.

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