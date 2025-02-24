مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام ضابط لمنزل والاعتداء على أسرة مواطن بدكرنس

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ، ما تم تداوله على المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة بمركز شرطة دكرنس بالدقهلية بإقتحام منزله والتعدى على أسرته وضبطهم دون وجه حق.



اقتحام ضابط بمركز دكرنس منزل وتعدى على أسرة مواطن

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 20/ الجارى قامت قوة أمنية من تنفيذ الأحكام بمركز شرطة دكرنس بالدقهلية بحملة إستهدفت (والد الشاكى وآخرين) إنفاذًا للقانون لصدور أحكام قضائية ضدهم بالسجن والحبس فى عدد من القضايا أبرزها ("جناية إحداث عاهة مستديمة، ضرب، شيك، تبديد") وأثناء ضبطهم قام عدد من أقارب الشاكى بإلقاء الحجارة على القوات لمنعهم من ضبط المحكوم عليهم وأمكن السيطرة على الموقف وضبط القائمين على عملية الاعتداء وكذا أحد المحكوم عليهم..

وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم وضبط وإحضار المحكوم عليه الهارب وأن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى دون أية تجاوزات..

وأوضح المصدر، بأن ذلك يأتى تناول الجماعة الإرهابية لمثل تلك الإدعاءات فى إطار ما دأبت عليه من تزييف للحقائق وترويج للشائعات فى محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

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