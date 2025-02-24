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حوادث

إحالة طبيب تسبب في وفاة مريضة إلى المحاكمة التأديبية بأسوان

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي طب وجراحة العيون بإحدى مستشفيات محافظة أسوان للمحاكمة التأديبية بعد ارتكابه خطأ طبيا جسيما أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء بالعين لإحدى المريضات، مما أدى إلى حدوث مضاعفات أفضت إلى وفاتها.

وكانت النيابة الإدارية بأسوان قد باشرت التحقيقات في الواقعة حيث استمعت لأقوال كل من مدير المستشفى وطاقم التمريض المصاحب للطبيب المتهم، بالإضافة إلى الاطلاع على الملف الطبي للمريضة المتوفاة، وتقرير الطب الشرعي.

وقد كشفت التحقيقات عن أن المريضة دخلت لإجراء عملية إزالة المياه البيضاء، وفي أثناء تجهيزها في غرفة التحضير، تبين غياب طبيب التخدير المناوب وبالرغم من ذلك، بادر الأخصائي المعني بإعطائها تخديرًا موضعيًا دون أن يكون مختصًا ودون الإلمام بتاريخ الحالة المرضية للمريضة، التي كانت تعاني من أمراض مزمنة تحظر عليها إجراء أي نوع من التخدير دون إشراف طبيب تخدير مختص.

وتعرضت المريضة لتشنجات ودخلت في حالة إغماء، فقام الطبيب بإعطائها جرعة من عقار الأدرينالين، ولكن حالتها لم تتحسن تم نقل المريضة إلى قسم الاستقبال ثم إلى المستشفى الجامعي حيث توفيت.

كما كشفت التحقيقات أن طبيب التخدير المعني قد تم توقيع جزاء إداري ضده مسبقًا بسبب تغيبه عن العمل في ذلك اليوم. 

وبناءً على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمود رحيل، وافق المستشار عاطف أبو المجد، مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، على إحالة الأخصائي المعني إلى المحاكمة التأديبية. 

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النيابة الإدارية محافظة أسوان الطب الشرعي

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