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حوادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "سوهاج-أخميم"

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم على طريق "سوهاج - أخميم".

 حادث تصادم على طريق "سوهاج - أخميم "

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى، ووجود مصابين على  طريق "سوهاج - أخميم ".

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وبالإنتقال والفحص تبين وقوع  حادث تصادم بين سيارتين، على  طريق "سوهاج - أخميم " نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص  ووفاة يوسف حمادة أحمد 17 سنة.

وتم نقل 3 مصابين الغى مستشفى سوهاج الجامعي، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى، تحت تصرف النيابة العامة العامة.

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