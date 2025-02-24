مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "سوهاج-أخميم"

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم على طريق "سوهاج - أخميم".

حادث تصادم على طريق "سوهاج - أخميم "

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى، ووجود مصابين على طريق "سوهاج - أخميم ".

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، على طريق "سوهاج - أخميم " نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص ووفاة يوسف حمادة أحمد 17 سنة.

وتم نقل 3 مصابين الغى مستشفى سوهاج الجامعي، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى، تحت تصرف النيابة العامة العامة.

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