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اقتصاد

منصة FBC، «المستريح الأون لاين» يستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص

منصة FBC للنصب الالكتروني،
منصة FBC للنصب الالكتروني، فيتو

منصة FBC، ما يزال حلم الثراء السريع يسيطر على شريحة كبيرة من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مما جعلهم يلجأون إلى العديد من المنصات الإلكترونية للتداول في العملات الرقمية، وبالرغم من انتشار العديد من المنصات للتدوال من خلالها إلا أن منصة FBC سيطرت على المشهد خلال الأيام الماضية، بعد سقوط الكثيرين في الفخ وسرقة أموالهم عبر منصات رقمية أو ما يطلق عليه «المستريح الأون لاين».

منصة FBC للاستثمار في العملات الرقمية

انتشرت منصة FBC مؤخرا عبر شبكة الإنترنت، مدعيةً تقديم خدمات التداول والاستثمار في العملات الرقمية والأسواق المالية، ومع ذلك، ظهرت العديد من الشكاوى والتحذيرات التي تشير إلى أن المنصة قد تكون متورطة في عمليات نصب واحتيال.

 

منصة FBC، فيتو
منصة FBC، فيتو

تفاصيل عن منصة FBC

وظهرت منصة FBC خلال الفترة الأخيرة، عبارة عن منصة تعمل على توفير فرصا استثمارية مربحة في الأسواق المالية، وتستخدم لذلك أساليب تسويقية جذابة، مثل الوعود بأرباح عالية وسريعة في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يجذب الباحثين عن الثراء السريع، حيث ركزت على استخدام مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها، مما يعطيها مصداقية زائفة.

ولم تكتف المنصة بهذا الأمر فقط، ولكنها حرصت على تقديم مكافآت وعمولات للمستثمرين، لتشجع على جذب مستثمرين جدد من خلال تقديم مكافآت وعمولات، وهو ما يشبه نظام التسويق الهرمي.

منصة FBC للنصب الالكتروني، فيتو
منصة FBC للنصب الالكتروني، فيتو

معلومات عن منصة FBC للنصب الالكتروني

واستغلت المنصة عدم وجود تراخيص أو رقابة، لأنهت لا تحمل أي تراخيص من الجهات الرقابية المالية المعروفة، مما يجعلها تعمل خارج القانون، بالإضافة إلى أنها لا تقدم معلومات واضحة عن مقرها الرئيسي أو فريق العمل الذي يقف خلفها، وهذا بجانب مواجهة المستثمرين صعوبة في سحب الأرباح من خلالها، وقد يتعرضون لطلبات بدفع رسوم إضافية.

النصب على مليون مستثمر في منصة FBC

وانتشرت العديد من الشكاوى على الإنترنت من مستخدمين تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل منصة FBC، وأدلى بعض المستخدمين بأن المنصة قامت بالاحتيال على أكثر من مليون شخص، بمبالغ تجاوزت 6 مليارات دولار.

كما حذرت تقارير من أن هذه المنصة قد تكون استمرارا لمنصات احتيالية سابقة، مثل PHD، التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير، بالإضافة إلى ذلك، حيث أشار موقع BrokerChooser إلى أن شركة Different Choice Fbc Inc، المرتبطة بالمنصة، غير منظمة من قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، مما يزيد من مخاطر التعامل معها.

تحذيرات ونصائح من منصات تداول العملات 

ويجب على المواطنين الحذر من المنصات التي تعد بأرباح عالية وسريعة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي منصة يتم الاستثمار من خلالها في أسواق المال قبل الاستثمار فيها، وذلك من خلال البحث عن تقييمات المستخدمين وآراء الخبراء، كما يجب عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع أي منصة غير موثوقة، والابتعاد عن التسويق الشبكي أو الهرمي، لأنه غالبا ما يكون غطاء لعمليات نصب واحتيال.

موقف مصر من تداول العملات الرقمية

موقف مصر من العملات الرقمية يعكس حرص الدولة على حماية استقرارها الاقتصادي ومواطنيها من المخاطر المحتملة، والتي جرمت تداول العملات الرقمية، وتنصح المواطنون بعدم التعامل بها، حيث أصدر دار الإفتاء المصرية في عام 2018، فتوى تحرم تداول العملات الرقمية، مشيرة إلى مخاطرها الاقتصادية وعدم خضوعها لرقابة الجهات المالية الرسمية.

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كما حذر البنك المركزي المصري المواطنين من التعامل بالعملات الرقمية، مؤكدا أنها غير معترف بها كوسيلة دفع قانونية في مصر، وأن التعامل بها قد يعرضهم للمخاطر المالية والقانونية، وهذا لأن هذه العملات لا تخضع لرقابة البنك المركزي أو أي جهة حكومية، مما يجعلها عرضة للتقلبات الشديدة واحتمال استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

العقوبات القانونية للاستثمار في العملات الرقمية 

 وفقًا للقوانين المصرية، يمنع إنشاء أو تداول أو الترويج للعملات الرقمية دون ترخيص من البنك المركزي، وقد يعرض المتعاملين بهذه العملات قانونية، بما في ذلك الغرامات أو حتى السجن.

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