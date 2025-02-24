الإثنين 24 فبراير 2025
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الثقافة تستطيع، مبادرة لنشر الوعي ومواجهة الظواهر السلبية في الشرقية

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية

أكد أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لاقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة محافظة الشرقية  

استمرار برنامج" الثقافة تستطيع" الذي أطلقه فرع ثقافة الشرقية حيث يتم  تقديم (حكاوي الغيطان) ببيت ثقافة أبو حماد 

ثقافة الشرقية تطلق فعاليات برنامج "إبداعنا يجمعنا" بقرية الغار

القضاء على أفكار العنف

حيث تم اللقاء مع ريفيات قرية صفط الحنا التابعة لمركز ومدينة أبو حماد للتغلب والقضاء على أفكار العنف والتطرف ومواجهة العادات الخاطئة والسيئة التى يتبعها بعض أفراد المجتمع

عدم الوعى والإدراك 

والتى تنتج  عن عدم الوعى والإدراك لحقائق الأمور كختان الإناث وكارثة الزواج المبكر وما يترتب عليه من الصحة الإنجابية وتحديد النسل وتنظيم الأسرة بوجه عام، وقضايا المرأة، ولمجابهة كل هذه الظواهر السلبية 

الثقافة تستطيع 

وايضا العادات الخاطئة عن طريق الفن والثقافة والإبداع من خلال تنفيذ برنامج تحت شعار " الثقافة تستطيع" الذي يتضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التى تجوب قرى ومراكز محافظة الشرقية.

دور قصور الثقافة 

وأشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى دور قصور الثقافة وماتقدمه من أنشطة ثقافية وفنية، وقامت بتعريف السيدات الريفيات بشاعر الفقراء الضاحك الباكى صلاح جاهين وسردت بعض أعماله الفنية التى قام بتأليفها وألقت بعض رباعياته.

التقافة احدى الركائز الاساسية لتحقيق التنمية 

وبدوره أكدالمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى 

تفاصيل فعاليات مهرجان أهالينا بقصر ثقافة الصالحية الجديدة في الشرقية

نشر الوعى الثقافى ومواطبة مختلف القضايا 

مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

 

 

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احمد سامي رئيس الادارة المركزية اقليم شرق الدلتا الثقافي مديرعام فرع ثقافة الشرقية استمرار برنامج الثقافة تستطيع ثقافة الشرقية بيت ثقافة ابو حماد حكاوى الغيطان

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