الخميس 20 فبراير 2025
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نصائح غذائية من القومي للبحوث للمراهقين في رمضان

صيام رمضان
صيام رمضان
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مع حلول شهر رمضان المبارك، يواجه المراهقون تحديات خاصة في الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، وتقدم الدكتورة هدى حسين مبروك، من قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح القيمة لضمان صيام صحي ومفيد للمراهقين.
 

أهمية وجبة السحور:


أوضحت الدكتورة هدى مبروك أن وجبة السحور تعتبر الوجبة الأهم للمراهقين خلال شهر رمضان، حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة لساعات النهار الطويلة، لفتت إلى أنه يجب أن تحتوي وجبة السحور على عناصر غذائية متوازنة تشمل البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية.
 

وأضافت مبروك أن تناول الزبادي والخضروات والفواكه والعسل في السحور يضمن حصول المراهقين على المعادن والفيتامينات الضرورية.

وأوضحت أنه لافطار صحي يجب البدء بتناول التمر والماء لتعويض السوائل المفقودة ورفع مستويات السكر في الدم بشكل تدريجي، ثم تناول طبق من الشوربة الغنية بالخضروات لتهيئة المعدة، وأن تشمل وجبة الإفطار الرئيسية البروتينات والكربوهيدرات والخضروات لضمان حصول الجسم على الألياف والفيتامينات.

ولفتت الأستاذة بالقومي للبحوث إلى أهمية شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، وتناول وجبات خفيفة صحية بين الإفطار والسحور، مثل العصائر الطازجة والمخفوقات وكرات التمر بالمكسرات.
 

كما شددت على تجنب الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون المشبعة والسكريات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وممارسة نشاط بدني خفيف قبل أو بعد الإفطار، والنوم مبكرًا والاستيقاظ لتناول السحور، واستشارة الطبيب في حال وجود أي مشاكل صحية.

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