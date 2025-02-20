الصيام والدراسة في رمضان.. نصائح فعالة لتحقيق التوازن بين العبادة والتحصيل العلمي.. وتعليمات مهمة من القومي للبحوث

يشكل الجمع بين الصيام والدراسة تحديًا كبيرًا للطلاب خلال شهر رمضان، حيث يحتاج الجسم إلى طاقة كافية لمواصلة التحصيل العلمي دون الشعور بالإرهاق أو فقدان التركيز، ومع ذلك، يمكن للطلاب تحقيق التوازن بين الصيام والمذاكرة من خلال اتباع نظام غذائي صحي وجدول دراسي منظم.

وتقدم الدكتورة رانيا أحمد بسيوني، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث أهم النصائح لطلاب المدارس والجامعات في رمضان، وذلك فيما يأتي:

1. أهمية وجبة السحور وتأخيرها قدر الإمكان

أوضحت الدكتورة رانيا بسيوني أن وجبة السحور تعد عنصرًا أساسيًا في نظام الصيام الصحي، حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة طوال اليوم، لذا يوصى بتأخير السحور إلى ما قبل أذان الفجر لتقليل ساعات الصيام وتجنب الشعور بالتعب والإجهاد أثناء الدراسة.

وأشارت الباحثة بالمركز القومي للبحوث إلى أنه يجب أن تحتوي وجبة السحور على البروتينات مثل البيض، الفول، الجبن القريش، والزبادي، والكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز البلدي، البطاطس المهروسة، والبليلة، حيث توفر طاقة تدوم طويلًا، بالإضافة إلى الخضروات الطازجة مثل السلطة الخضراء، لاحتوائها على الفيتامينات والألياف التي تمنح الشعور بالشبع، وأيضا الفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، لتقليل الشعور بالعطش.



وشددت على أنه يُفضل تجنب الأطعمة المالحة والحلويات التي تزيد من العطش والجوع أثناء النهار.

2. تناول الإفطار بشكل تدريجي ومتوازن

وأوصت الباحثة بالقومي للبحوث بأنه يفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى مرحلتين لتجنب الاضطرابات الهضمية فيمكن البدء بـ التمر أو العصائر الطبيعية قليلة السكر ثم تناول الشوربة الدافئة، ثم تناول الوجبة الرئيسية بعد صلاة المغرب، مع تقسيم جزء آخر منها بعد صلاة التراويح.

ولفتت إلى أنه يجب أن تحتوي الوجبة على النشويات، البروتينات، الدهون الصحية، والخضروات لضمان توازن العناصر الغذائية، وتنويع طرق الطهي لتجنب الملل وتحفيز الشهية.



3. أطعمة تعزز التركيز والانتباه أثناء الدراسة

وللحفاظ على مستوى عالٍ من التركيز والانتباه خلال فترة الصيام، شددت الدكتورة رانيا بسيوني على أنه يجب الاهتمام بتناول مصادر البروتين مثل البروتينات الحيوانية مثل اللحوم، الدواجن، الأسماك، والبيض، والبروتينات النباتية مثل العدس، الفول، اللوبيا، والفاصوليا البيضاء، وأيضا الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك والمكسرات، حيث تساعد في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز القدرة على التحصيل الدراسي.



4. تجنب الأطعمة غير الصحية والمشروبات الضارة

وتابعت بسيوني بأنه يجب تقليل استهلاك الحلويات الرمضانية والمشروبات السكرية التي تسبب السمنة والشعور بالعطش، واستبدال المشروبات المحلاة بالفواكه الطازجة أو العصائر الطبيعية للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، والحد من تناول القهوة والشاي بعد السحور، لأن الكافيين مدر للبول وقد يزيد من الشعور بالعطش أثناء النهار.



5. أهمية شرب الماء بانتظام

كما أوصت الباحثة بشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة لتفادي اضطرابات الإلكتروليتات في الجسم، والتي قد تؤدي إلى التسمم المائي، موضحة أن شرب الماء الكافي يساعد في الوقاية من الصداع والتعب والإرهاق العقلي أثناء الصيام.



6. مراقبة الحالة الصحية أثناء الصيام

وقالت إنه يجب على أولياء الأمور مراقبة أي علامات لانخفاض السكر أو الجفاف لدى الطلاب، خاصةً الأطفال المصابين بالسكري، وفي حال ظهور أعراض مثل الدوخة، الإرهاق الشديد، أو فقدان التركيز، يوصى بالإفطار لتجنب أي مضاعفات صحية، كما يمكن أن يكون شهر رمضان فرصة مثالية للأطفال الذين يعانون من السمنة لتبني نظام غذائي صحي ومتوازن.



7. تنظيم أوقات الدراسة والنوم

ولفتت إلى أنه يُفضل تخصيص أوقات الدراسة عندما يكون مستوى التركيز مرتفعًا، مثل بعد السحور مباشرة، أو بعد صلاة الفجر في الصباح الباكر، أو بعد الإفطار بساعتين عندما يستعيد الجسم طاقته.



وحذرت من الدراسة خلال الأوقات التي ينخفض فيها النشاط العقلي، مثل الفترة الأخيرة من النهار أو مباشرة بعد الإفطار، كما شددت على الحرص على النوم المنتظم وأخذ قسط كافٍ من الراحة لتحسين الاستيعاب والتركيز أثناء الدراسة.

واختتمت الدكتورة رانيا أحمد بسيوني – باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية بالقومي للبحوث بأنه يمكن للطلاب تحقيق أقصى استفادة من شهر رمضان من خلال الالتزام بنظام غذائي صحي وتنظيم وقتهم بطريقة متوازنة بين الدراسة والعبادة.

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