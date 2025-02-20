فوبيا العزومات في رمضان، كيف تستمتع بتجمعات الإفطار دون الشعور بالذنب؟

تعتبر عزومات رمضان من أبرز العادات الاجتماعية التي تجمع الأهل والأصدقاء حول مائدة الإفطار، لكن البعض قد يشعر بالقلق تجاه هذه التجمعات خوفًا من فقدان السيطرة على تناول الطعام، خاصةً عند اتباع نظام غذائي صحي.

وتقول الدكتورة رانيا أحمد بسيوني، الباحثة في معهد الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إن تجنب العزومات بسبب القلق من الإفراط في الأكل قد يحرم الشخص من الأجواء الروحانية والاجتماعية المميزة لهذا الشهر، ومع ذلك، ويمكن الاستمتاع بالعزومات دون الخوف من زيادة الوزن باتباع بعض النصائح البسيطة للتحكم في كمية ونوعية الطعام.

نصائح لتناول الطعام الصحي في عزومات رمضان

1. ابدأ الإفطار بالتمر والماء

يساعد تناول التمر مع الماء على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام.

2. تناول الشوربة

تناول طبق من الشوربة في البداية يعزز الشعور بالامتلاء، مما يساعد في التحكم في كميات الطعام لاحقًا.

3. ركز على الخضروات

سواء كانت طازجة مثل السلطة أو مطهية، فإن الخضروات الغنية بالألياف تملأ المعدة وتساعد على كبح الشهية.

4. اختر البروتين الصحي

يُفضل اختيار البروتين المشوي أو المسلوق، وإن لم يكن متوفرًا، يمكن تناول قطعة صغيرة من البروتين المقلي.

5. تحكم في تناول الحلويات

لا بأس بتناول الحلوى، ولكن بحجم لا يتجاوز أربعة أصابع من كف اليد، ويفضل تناولها مع الماء أو عصير بدون سكر.

6. مارس الرياضة

الحفاظ على نمط حياة نشط يساعد في موازنة السعرات الحرارية التي يتم تناولها خلال العزومات.



الاستمتاع بالعزومات دون قلق

وتشير الدكتورة رانيا بسيوني إلى أن الهدف الأساسي من العزومات في رمضان هو الاستمتاع بالوقت مع العائلة والأصدقاء، وليس مجرد تناول الطعام، لذلك، من المهم عدم الشعور بالذنب في حال تناول كميات أكبر من المعتاد، فالمهم هو الاستمرار في اتباع العادات الصحية بشكل تدريجي والتحلي بالصبر.

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