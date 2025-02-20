الخميس 20 فبراير 2025
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نصائح لمرضى الضغط في رمضان، نظام غذائي صحي من القومي للبحوث يضمن صيامًا آمنًا

مرضى الضغط
مرضى الضغط
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يعد شهر رمضان فرصة ذهبية لمرضى الضغط المرتفع، حيث يساعد الصيام في خفض ضغط الدم، وتنقية الجسم من الأملاح الزائدة، وتعزيز مرونة الشرايين، ومع ذلك، يحتاج مرضى الضغط إلى اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على استقرار مستويات الضغط وتجنب المضاعفات.

وتقدم الدكتورة رانيا أحمد بسيوني – باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث أهم النصائح لمرضى الضغط في رمضان، وذلك فيما يأتي:

1. استشارة الطبيب قبل الصيام
 

ينصح مرضى الضغط بضرورة مراجعة الطبيب قبل بدء الصيام لضبط جرعات الأدوية والتأكد من ملاءمة الصيام للحالة الصحية الفردية.


2. الالتزام بوجبتين أساسيتين
 

يجب الحرص على تناول وجبتي الإفطار والسحور بانتظام، حيث يساعد الإفطار في تعويض الطاقة المفقودة، بينما يمد السحور الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية للصيام.


3. تقليل الملح في الطعام
 

الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا يفضل استبداله بالتوابل الطبيعية مثل الليمون والأعشاب لتحسين النكهة.


4. شرب كميات كافية من الماء
 

يجب شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم ومنع الجفاف.


5. تناول الفواكه والخضروات الطازجة
 

تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والألياف مثل الموز، البرتقال، السبانخ، والخيار في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة القلب.


6. اختيار البروتينات الصحية
 

يُفضل تناول البروتين من مصادر صحية مثل السمك، الدواجن، والبقوليات، مع تقليل استهلاك اللحوم الحمراء الدهنية التي قد ترفع نسبة الكوليسترول في الدم.


7. تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة
 

تزيد المقليات والأطعمة الدسمة من مستويات الكوليسترول الضار، مما قد يؤدي إلى تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.


8. الحد من المشروبات المنبهة
 

يُنصح بالتقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، لأنها قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم.


9. ممارسة الرياضة الخفيفة
 

يمكن ممارسة رياضة خفيفة بعد الإفطار، مثل المشي لمدة 30 دقيقة، لتحسين الدورة الدموية والحفاظ على صحة القلب.


10. تجنب المجهود الزائد والحرص على الراحة

يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم وتجنب الإجهاد البدني لضمان استقرار ضغط الدم طوال اليوم.

 

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