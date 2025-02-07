أعراض وأسباب فشل الكبد المزمن والحاد وطرق علاجه المختلفة

يحدث فشل الكبد عندما يبدأ الكبد في التوقف عن العمل، وعادة ما يكون ذلك بسبب تلفه وعدم إمكانية إصلاحه.

يعد فشل الكبد حالة تهدد الحياة وتتطلب رعاية طبية عاجلة، وفي أغلب الأحيان، يحدث فشل الكبد تدريجيًا، على مدار سنوات عديدة، ويسمى فشل الكبد المزمن، وهي المرحلة الأخيرة من العديد من أمراض الكبد.

ولكن هناك حالة نادرة، تُعرف باسم فشل الكبد الحاد، تحدث بسرعة - في أقل من 48 ساعة.

يعد مرض الكبد المزمن أو تليف الكبد (مرض حيث يصاب الكبد بندوب دائمة) سبب وفاة 2 مليون شخص بسبب أمراض الكبد كل عام، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

يؤدي الكبد العديد من الوظائف، مثل:

إنتاج الصفراء للمساعدة على هضم الطعام

إنتاج بروتينات الدم التي تساعد على تخثر الدم ونقل الأكسجين

دعم جهاز المناعة

إخراج مواد مثل المخدرات والكحول من الجسم

تكسير الدهون المشبعة وتكوين الكوليسترول

وعندما لا يستطيع الكبد القيام بهذه الأشياء، يبدأ فشل الكبد.

أعراض فشل الكبد

العلامات المبكرة لتلف الكبد

غالبًا ما تكون الأعراض المبكرة لفشل الكبد مماثلة لأعراض الحالات الأخرى، ولهذا السبب، قد يكون من الصعب تشخيص فشل الكبد في البداية، وتشمل الأعراض المبكرة:

الغثيان

فقدان الشهية

التعب

الإسهال

علامات فشل الكبد المتقدم

مع تقدم فشل الكبد، تصبح الأعراض أكثر خطورة، وتحتاج إلى رعاية فورية، وتشمل هذه الأعراض:

اليرقان (اصفرار العينين والجلد)

نزيف سهل

انتفاخ البطن

ارتباك ذهني (يُعرف باسم اعتلال الدماغ الكبدي)

النعاس

تظهر هذه الأعراض في كل من الفشل الكبدي المزمن والحاد.

ما الذي يسبب الفشل الكبدي؟

أسباب الفشل الكبدي الحاد

تشمل أسباب الفشل الكبدي الحاد، عندما يفشل الكبد بسرعة، ما يلي:

جرعة زائدة من عقار اسيتامينوفين: يمكن أن تؤدي الجرعات الكبيرة إلى تلف الكبد أو تؤدي إلى الفشل.

الفيروسات بما في ذلك التهاب الكبد A وB وE ​​وفيروس إبشتاين بار وفيروس تضخم الخلايا وفيروس الهربس البسيط: تؤدي إلى تلف الكبد أو تليف الكبد.

ردود الفعل تجاه بعض الأدوية الموصوفة والأعشاب: بعضها يقتل الخلايا في الكبد.

بعض الأمراض الأخرى تلحق الضرر بنظام القناة الذي ينقل الصفراء من خلالها.

تناول الفطر البري السام: يحتوي نوع يسمى “Amanita phalloides”، والمعروف أيضًا باسم غطاء الموت، على سموم تلحق الضرر بخلايا الكبد وتؤدي إلى فشل الكبد في غضون يومين.

التهاب الكبد المناعي الذاتي: كما هو الحال مع التهاب الكبد الفيروسي، يمكن أن يؤدي هذا المرض، الذي يهاجم فيه الجسم الكبد، إلى فشل الكبد الحاد.

مرض ويلسون: يمنع هذا المرض الوراثي الجسم من إزالة النحاس، ويتراكم في الكبد ويتلفه.

الكبد الدهني الحاد أثناء الحمل: في هذه الحالة النادرة، تتراكم الدهون الزائدة على الكبد وتتلفه.

الصدمة الإنتانية: يمكن أن تؤدي هذه العدوى الساحقة في الجسم إلى تلف الكبد أو توقفه عن العمل.

متلازمة بود كياري: يضيق هذا المرض النادر الأوعية الدموية في الكبد ويسدها.

السموم الصناعية: يمكن للعديد من المواد الكيميائية، بما في ذلك رباعي كلوريد الكربون، وهو منظف ومزيل للشحوم، أن تلحق الضرر بالكبد.

أسباب فشل الكبد المزمن

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لفشل الكبد المزمن ما يلي:

التهاب الكبد A وB وC: يمكن أن تصيب هذه الفيروسات الكبد، مما يجعله ملتهبًا وغير قادر على العمل بشكل صحيح.

استهلاك الكحول على المدى الطويل: يمكن أن يؤدي الإفراط في الشرب إلى تليف الكبد.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD): غالبًا ما يصيب الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، وفي عام 2023، تمت إعادة تسمية NAFLD بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD)، ويؤثر مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول على شاربي الكحول بكثرة، وفي كلا المرضين، تتراكم خلايا الدهون الزائدة على الكبد، مما يؤدي إلى تضخم الكبد.

علاج فشل الكبد

الأدوية، يمكن أن تعكس أدوية الكبد فشل الكبد الحاد الناجم عن جرعة زائدة من الأسيتامينوفين، ولكن يجب تناوله بسرعة، هناك أيضًا أدوية يمكنها عكس آثار الفطر أو السموم الأخرى.

الرعاية الداعمة، إذا تسبب الفيروس في فشل الكبد، يمكن للمستشفى علاج الأعراض حتى ينتهي الفيروس، في هذه الحالات، يتعافى الكبد أحيانًا من تلقاء نفسه.

زراعة الكبد، قد يعني هذا تلقي كبد من متبرع متوفى أو جزء من كبد من متبرع حي، سينمو جزء من الكبد السليم إلى حجمه الطبيعي بعد عملية الزرع.

الجراحة، تتضمن هذه العملية إزالة الجزء المريض من الكبد، وهو إجراء يسمى استئصال الكبد، سينمو الجزء السليم من الكبد مرة أخرى.

مضاعفات فشل الكبد

يعمل الأطباء على منع المضاعفات، والتي تشمل:

الوذمة الدماغية، تراكم السوائل هو مشكلة في فشل الكبد، بالإضافة إلى البطن، يمكن أن تتجمع أيضًا في الدماغ وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم هناك.

مشاكل تخثر الدم، يلعب الكبد دورًا كبيرًا في مساعدة الدم على التجلط، وعندما لا يستطيع القيام بهذه المهمة، فيكون الشخص معرض لخطر النزيف الشديدة.

العدوى، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية

الفشل الكلوي، يمكن أن يؤدي فشل الكبد إلى تغيير طريقة عمل الكلى ويؤدي إلى الفشل.

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