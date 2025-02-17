الإثنين 17 فبراير 2025
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صحة ومرأة

عادات خاطئة تضر بصحة الكبد دون أن تدرك

أمراض الكبد، فيتو
أمراض الكبد، فيتو

الكبد هو أحد أكثر الأعضاء عملًا في أجسامنا، فهو يقوم بتصفية السموم، ويساعد في هضم الطعام، وينظم عملية التمثيل الغذائي. 

ويتسبب مرض الكبد في وفاة مليوني شخص سنويًا، وهو ما يعادل 4% من إجمالي الوفيات اي وفاة واحدة من كل 25 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم

على الرغم من قدرته المذهلة على شفاء نفسه، فإن التعرض المستمر للعادات الضارة يمكن أن يضعفها بمرور الوقت.

 إليك 10 عادات يومية شائعة جدًا يمكن أن تلحق الضرر بكبدك على المدى الطويل.

تناول الكثير من السكر المعالج


لا يضر السكر الزائد بأسنانك أو يؤدي إلى زيادة الوزن فحسب، بل يضع أيضًا عبئًا ثقيلًا على كبدك.

 

عندما تستهلك كمية كبيرة من السكر المكرر (خاصة الفركتوز)، يحوله الكبد إلى دهون. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، وهو الآن السبب الرئيسي لتلف الكبد في جميع أنحاء العالم.

 

الإفراط في استخدام مسكنات الألم


غالبًا ما نتناول مسكنات الألم لعلاج الصداع أو آلام العضلات أو الحمى دون تفكير، ومع ذلك، فإن الاستخدام المنتظم أو المفرط للأسيتامينوفين (الباراسيتامول) يمكن أن يكون سامًا للكبد، حتى الجرعات الزائدة الصغيرة يمكن أن تسبب تلفًا خطيرًا للكبد.

 


اتبع دائمًا الجرعة الموصى بها وتجنب خلط الأدوية دون استشارة الطبيب وإذا كنت بحاجة إلى تسكين الآلام، فاستكشف البدائل الطبيعية مثل الزنجبيل أو الكركم.

شرب القليل جدًا من الماء


يجعل الجفاف من الصعب على الكبد طرد السموم من الجسم وعندما لا تشرب كمية كافية من الماء، تتراكم السموم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الكبد.

نصائح مهمة


اجعل من عادتك شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا ويمكن أن تدعم أيضًا شاي الأعشاب والمشروبات التي تساعد على إزالة السموم مثل ماء الليمون وظائف الكبد.

 


الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والمقلية


الأطعمة غير الصحية والوجبات الخفيفة المقلية والوجبات المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والمواد الحافظة، والتي تجهد الكبد.


تسبب هذه الدهون غير الصحية تراكم الدهون والالتهاب، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

وينصح الأطباء بتخطي الوجبات أو اتباع أنظمة غذائية قاسية
 

كما ان الصيام أو تخطي الوجبات بشكل متكرر يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويسبب تراكم الدهون في الكبد والأنظمة الغذائية القاسية التي تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية تضعف وظائف الكبد بمرور الوقت.


ينصح بتناول وجبات صغيرة ومتوازنة طوال اليوم ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالبروتين والألياف والدهون الصحية في الحفاظ على صحة الكبد.

قلة النوم


النوم هو الوقت الذي يقوم فيه الكبد بإصلاح نفسه وتجديد نفسه ويؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى زيادة الإجهاد التأكسدي والالتهاب، مما قد يؤدي إلى أمراض الكبد.



يجب ان استهدف الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة وحافظ على روتين وقت النوم وقلل من وقت الشاشة قبل النوم.

الإفراط في شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو مشروبات الطاقة
 

في حين أن تناول القهوة باعتدال مفيد للكبد، إلا أن الإفراط في تناول الكافيين، وخاصة من مشروبات الطاقة المحملة بالسكر، يمكن أن يسبب التهاب الكبد والتوتر.
 

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يجب ان التزم بفنجان أو كوبين من القهوة يوميًا وتجنب مشروبات الطاقة السكرية. تعد الشاي العشبي مثل الشاي الأخضر وشاي الهندباء بدائل رائعة.


عدم غسل الفواكه والخضروات بشكل صحيح


تغطى العديد من الفواكه والخضروات بالمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية التي يمكن أن تثقل كاهل الكبد ويمكن أن يؤدي تناولها بانتظام إلى زيادة تراكم السموم، مما يجعل إزالة السموم أكثر صعوبة بالنسبة للكبد.

 

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