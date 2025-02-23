حريق ضخم يلتهم 100 محل في سوق بطنجة المغربية (فيديو)

تمكّنت السلطات المغربية من إخماد حريق ضخم اندلع في سوق "أرض الدولة" بحي بني مكادة في مدينة طنجة شمالي البلاد، حيث التهمت النيران نحو 100 محل تجاري.

التهمت النيران نحو 100 محل تجاري

ونشب الحريق، الذي لم تحدد أسبابه حتى الآن، عند الساعة العاشرة صباحا، تلته أصوات انفجارات مختلفة لأسطوانات الغاز، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى معظم مرافق السوق.

حريق كبير وسط سوق ارض الدولة في بني مكادة #طنجة

الحريق الثاني في أسبوع pic.twitter.com/LsNoB1blyb — حشحوش من الفضاء (@0a_4n) February 22, 2025

مواد كيميائية قابلة للاشتعال

وبحسب موقع «إرم»، كشف مصدر محلي أن العشرات من المحال التجارية لم تسلم من قوة انتشار ألسنة اللهب والانفجارات المتتالية في عدد من السلع التي تحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد شارك عدد من السكان في المنطقة بعمليات إخماد الحريق، قبل وصول عناصر الخدمة المدنية، ومعدات الإطفاء، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا عاجلا للكشف عن ظروف وملابسات اندلاع الحريق.

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