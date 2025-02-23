ساويرس: العملات الرقمية وهمية وملهاش صاحب، وهذا مصير الدولار خلال الفترة المقبلة حال عدم تخفيض سعر الفائدة، أسرتي وظفت ٤٢ ألف مصري حتى الآن، تبرعي للجامعة الأمريكية نابع من أهمية العلم

حل رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ضيفا على صالون إحسان عبد القدوس الثقافي بنادي الجزيرة الرياضي، وتحدث ساويرس في عدد من الملفات المهمة من بينها الاقتصاد والاستثمار والسياسة والتعليم والموسيقى والفن التشكيلي.

وكشف ساويرس عن سبب تخوفه من الاستثمار في العملات الرقمية.

الاستثمار في العملات الرقمية

وقال: "أخاف من الاستثمار في العملات الرقمية لأنها وهمية وملهاش صاحب".

وأوضح، أن العملات الرقمية المشفرة، مثل البيتكوين والإيثريوم، أصبحت جزءا متزايد الأهمية في مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة.



ساويرس يكشف أهمية الأموال الساخنة وصفقة رأس الحكمة في إنقاذ الاقتصاد المصري

وكشف المهندس نجيب ساويرس أهمية الاستثمارات الأخيرة التي تم ضخها في مصر من الدول العربية.

صفقة رأس الحكمة أنقذت الاقتصاد

وقال ساويرس، إن مصر مبروكة وصفقة رأس الحكمة أنقذت الاقتصاد المصرى.

وأضاف، أن الأموال الساخنة واستثمار العرب والأجانب فى المشروعات المصرية من الأمور المهمة جدا.

الأموال الساخنة والاستثمارات

وتابع: الأموال الساخنة والاستثمارات عنصران مهمان في الاقتصاد، لكن لكل منهما تأثير مختلف، وياريت يبقي فيه صفقات واستثمارات مثل رأس الحكمة، لأن مصر تمتلك فرصا استثمارية كبيرة لم تستغل حتى الآن.



نجيب ساويرس يكشف مصير الدولار الفترة المقبلة في حال عدم تخفيض سعر الفائدة

وكشف ساويرس عن مصير الدولار خلال الفترة المقبلة في ظل أسعار الفائدة المرتفعة بالبنوك.

مصير الدولار في ظل أسعار الفائدة المرتفعة

وأكد ساويرس، أنه من المهم زيادة الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه في حالة عدم تخفيض الفائدة، سوف يواصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، ما يتسبب في مشكلة كبيرة للاقتصاد المصرى.

وطالب بضرورة وجود صفقات واستثمارات مثل رأس الحكمة خلال الفترة المقبلة فى مصر، مشيرا إلى أنه من المهم توفير سيولة سريعة لتساعد الحكومة والشركات على تمويل مشاريعها وسد احتياجاتها المالية بهدف تحسين احتياطي النقد الأجنبي، لأنه عند تدفقها ترفع من رصيد الدولة من العملات الأجنبية، ما يدفع إلى استقرار سعر الصرف.

ساويرس: أعشق الفن التشكيلي ولا أشتري لوحات من غير المصريين

أكد نجيب ساويرس دعمه للفن التشكيلي في مصر، لما له من قيمة فنية كبيرة مقارنة بالدول الأخرى.

وقال ساويريس: "أنا داعم للفن التشكيلي فى مصر ومبشتريش أعمال فنية غير من مصريين”.

أهمية الفن التشكيلي

وتابع: “كل فترة بشترى حوالى 40 لوحة ومبشتريش غير من مصريين، مضيفا أنه مهتم بالفن التشكيلي بشكل كبير، وأن له دور كبير فى هذا النوع من الفنون”، مؤكدا أن الفن التشكيلي له أهمية كبيرة في الحياة والمجتمع، لأنه يعكس الثقافة والتاريخ، ويؤثر في المشاعر والأفكار، ويساهم في التطوير والإبداع.

"بتوديني في حتة تانية"، ساويرس يكشف سر عشقه للموسيقى وتأثيرها على المشاعر

وكشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن سر عشقه للموسيقى، ودورها في حياة الإنسان بشكل عام.

وقال ساويرس: “المزيكا بتوديني فى حتة تانية”.

دور أساسي في حياة الإنسان

وأضاف: المزيكا بتقدر تحسسني بالفرحة اللى في الحياة، مشيرا إلى أن الموسيقى لها دور أساسي في حياة الإنسان، حيث تؤثر على المشاعر والعقل والجسد بطرق متعددة.

ساويرس يكشف عن توظيف 42 ألف شخص حتى الآن من بينهم ١٨٠٠ بسوهاج

وقال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إنه تمكن خلال 2024 من تشغيل 1800 مواطن من محافظة سوهاج، وهذا من خلال 12 شركة متخصصة في توظيف الأفراد العاطلين عن العمل.

وأضاف أن عائلة ساويرس تمكنت من تشغيل ما يقارب من 42 ألف شخص فى مصر حتي الآن.

التشغيل في محافظات صعيد مصر

وأشار إلى أن التشغيل في محافظات صعيد مصر يمثل تحديا وفرصة في الوقت نفسه، حيث يعاني الصعيد من ارتفاع معدلات البطالة مقارنة بالمحافظات الأخرى، لكنه يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي إذا تم استغلال موارده بشكل صحيح.

ساويرس: ترامب بلطجي، وغياب الديمقراطية في بلادنا العربية سبب تصريحاته بشأن التهجير

وعبر ساويرس، عن رأيه في فترة دونالد ترامب الثانية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والتصريحات المستمرة التي يدلي بها بشأن غزة وفلسطين.

مخطط ترامب وإسرائيل بشأن غزة

وأضاف ساويرس أن مخطط ترامب وإسرائيل يستهدف توسيع مساحة دولة الاحتلال بأي شكل من الأشكال، وهذا ما أظهرته التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معلقا: "أنت عايز تكبر إسرائيل على حساب مين؟".

وتابع: ترامب عامل زي البلطجي ودا أصح لفظ يتقال عليه.. وللأسف افتقاد الديموقراطية في الشعوب العربية هو الذي سمح له بالتحدث بهذه الطريقة على فلسطين.

نجيب ساويرس: تبرعت للجامعة الأمريكية فى مصر ومليش مصلحة شخصية

وقال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن ملف التعليم في مصر يعد من أهم القضايا الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الدولة.

ملف التعليم في مصر

وأضاف ساويرس خلال فعاليات صالون إحسان عبد القدوس اليوم الأحد بنادي الجزيرة، أنه رغم أهمية هذا الملف، إلا أنه يواجه تحديات مثل ضعف البنية التحتية وضعف المناهج.

وأكد أن ملف التعليم يجب أن يحظى بأولوية فى الفترة الحالية وأنا شخصيا خريج جامعة ألمانية، ولما اتبرعت للجامعة الأمريكية مكنش ليا مصلحة شخصية معاهم، ولكن من باب الاهتمام بالتعليم فى مصر.

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