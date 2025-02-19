الناس كويسة والظروف وحشة، ساويرس يكشف سر تغير المصريين

كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن سر تغير المصريين في الفترة الحالية، من خلال رؤيته لأغنية أسامة الهادي الشهيرة "عشان لازم نكون مع بعض"، والتي تصدرت إعلان مشهور لإحدى شركات الاتصالات المصرية، والتي جذبت استحسان العديد من المصريين، ووصفه المهندس نجيب ساويرس بـ “الإعلان العبقري”، الذي يذكره بمصر الجميلة، التي وصف شعبها بالأجمل.

سر تغير المصريين في الفترة الحالية

وكان أحد متابعيه قال: "ببقى كده وأنا بشوف الإعلان ده، كان إعلان جميل... جايب مصر من شرقها لغربها بكل ثقافاتها واختلافاتها وكل أغنية متفصّلة على مدينتها".

ورد المهندس نجيب ساويرس قائلا: "إعلان عبقري بيفكرني ببداية موبينيل وبمصرنا الجميلة وشعبنا الأجمل... وزمن أحلى من دلوقتي...".

وسأله أحد متابعيه عما حدث لـ أهل مصر، حيث قال: "كنت حابب أسأل هل الناس هي اللي اتغيرت ولا الزمن؟ سؤال بنسأله لنفسنا كتير ومحدش لاقي إجابة؟".

وأجاب المهندس نجيب ساويرس قائلًا: "الناس دايما كويسة. هي الظروف اللي وحشة....".

أغنية “علشان لازم نكون مع بعض” تجمع كل المصريين

جدير بالذكر أن أغنية “علشان لازم نكون مع بعض” ظهرت في إعلان شهير لإحدى شركات الاتصالات المصرية، حيث جمعت الأغنية كل مدن ومحافظات مصر، والذي تم بثه في رمضان 2012، تقول مقدمتها "علشان لازم نكون مع بعض علشان شايلانا نفس الأرض عشان بكرة اللي مستني ومش عايز يفرق حد..."، وتعرف بأغنية أسامة الهادي الشهيرة "عشان لازم نكون مع بعض"

أغنية أسامة الهادي علشان لازم نكون مع بعض، فيتو



وتكشف الأغنية التي تحولت لإعلان عن ترابط المصريين في كل أنحاء الوطن، حيث يكشف ثقافات أهل الدلتا والصعيد وسيناء وأسوان والإسكندرية ومطروح، وأفراح والعادات والتنوع الثقافي الذي يميز المصريين، ويكشف ترابطهم.

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