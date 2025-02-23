ساويرس يكشف أهمية الأموال الساخنة وصفقة رأس الحكمة في إنقاذ الاقتصاد المصري

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أهمية الاستثمارات الأخيرة التي تم ضخها في مصر من الدول العربية.

صفقة رأس الحكمه أنقذت الاقتصاد

وقال ساويرس، خلال استضافته في صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"، بنادي الجزيرة الرياضي، إن مصر مبروكة وصفقة رأس الحكمه أنقذت الاقتصاد المصرى.

وأضاف، أن الأموال الساخنة واستثمار العرب والأجانب فى المشروعات المصرية من الأمور المهمة جدا

الأموال الساخنة والاستثمارات

وتابع: الأموال الساخنة والاستثمارات عنصران مهمان في الاقتصاد، لكن لكل منهما تأثير مختلف، وياريت يبقي فيه صفقات واستثمارات مثل رأس الحكمة، لأن مصر تمتلك فرصا استثمارية كبيرة لم تستغل حتى الآن.



جاء ذلك خلال استضافة أسرة الصالون في بداية الموسم الرابع المهندس نجيب ساويرس في حوار مفتوح، حول أرائه في شتى المواضيع السياسية والإجتماعية والثقافية، وتناقشه فيها الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة رشا سمير، في حضور أسرة الكاتب الراحل الصحفي محمد عبد القدوس، والمهندس أحمد عبد القدوس، بصالون المبنى الإجتماعي بنادي الجزيرة الرياضي.

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