أسباب سحب «المركزي» للسيولة من البنوك.. زيادة تدفقات الأموال الساخنة.. السيطرة على التضخم.. والحفاظ على انضباط الأسعار

البنك المركزى المصرى، أثرت القرارات الأخيرة للبنك المركزى المصري بسحب السيولة النقدية من البنوك المصرية ليس على البنوك فقط وإنما على المواطن، والمستثمر، حيث أن تلك الخطوة تظهر استعداد البنك المركزي لتحمل التكاليف من أجل استمرار الاقتصاد في حالة توازن، بالإضافة إلى أنها مؤشر هام للغاية فى إيداع أموالهم في بيئة اقتصادية مستقرة.

الأسباب الرئيسية وراء عمليات سحب السيولة النقدية من البنوك المصرية

ومن جانبه كشف الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي عن الأسباب الرئيسية وراء عمليات سحب السيولة النقدية من البنوك المصرية ، والتي تجري الآن بصورة أسبوعية، بسعر العملية الرئيسية 27.75%، ضمن عمليات السوق المفتوحة.

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البنك المركزى المصرى - فيتو

تدفقات الأموال الساخنة والسيطرة على التضخم

وتابع جنينه: عملية سحب السيولة النقدية من البنوك المحلية، تجري الآن بصورة أسبوعية، بسعر العملية الرئيسية 27.75%، ضمن عمليات السوق المفتوحة، مشيرًا إلى أن السبب الأساسي وراء زيادة حجم السيولة التي يسحبها المركزي من البنوك، هو تدفقات الأموال الساخنة حيث إن السيطرة على التضخم المحرك الرئيسي لعمليات السوق المفتوحة.

ما هي آلية عمل سحب السيولة من البنوك المصرية ؟

ضرب جنينة مثلا بوجود 50 مليار جنيه من أذون الخزانة كأصل في ميزانية CIB، وليس لديه أي سيولة في خزائنه على الإطلاق، وفي هذه الحالة، لن يستطيع بنك CIB تقديم أي قروض إضافية.

وأضاف جنينة:في حال تلقي بنك الـ CIB عرضًا من بنك آخر مثل Goldman Sachs، من خلاله يقرر شراء أذون الخزانة لدى بنك CIB مقابل 1 مليار دولار، وحينها من الممكن أن يبيع الأخير المليار دولار للبنك المركزي مقابل 50 مليار جنيه، يتم إصدارها من المطبعة، وقد يرى المركزي أن هذا يدعم مستوى الاحتياطي.

عملية التعقيم sterilization operation

وأشار جنينة إلى أنه في هذه الحالة فإن ضخ مبلغ 50 مليار جنيه سيولة، مقابل شراء الدولار، قد يشعل فتيل التضخم، إذا أقبل بنك CIB علي إقراض جزء كبير من السيولة للعملاء وبالتالي يحدث ما يعرف بالـ sterilization operation أو عمليات التعقيم، وهي ما يفعلها البنك المركزي حين يدعو البنوك لإيداع ما لديها من فائض سيولة لديه.

هانى جنينه - فيتو

ماذا يعنى تقليل وسحب السيولة من البنوك ؟

وفي ذات السياق أوضح الدكتور على الإدريسي لــ “ فيتو ": البنك المركزي حين يقرر رفع سعر الفائدة على الودائع، يذهب العملاء فورًا إلى البنوك لكى تودع الأموال وتستفيد من تلك الفائدة وهذا مايقلل من النقد المتاح للشراء وبالتالي من الممكن أن تنخفض الأسعار مع قلة الطلب لكن هذا القرار من الممكن أن تحدث أزمة بسبب أن البنوك ستصبح مليئة بالأموال بدون حركة قروض بسبب أسعار الفائده العالية على الاقتراض ومن هنا تحدث المشكلة، حيث إن البنوك ستصبح راغبة في إعطاء القروض للعملاء، لكي تتمكن من حصد المكاسب ولكن مع وجود أسعار فائدة عالية فلن يرغب أحد بالاقتراض، ومن هنا تطلب البنوك من البنك المركزي المصري أن يقلل أسعار الفائدة، ومن هنا يقرر البنك المركزي أن يستجيب لمطلب البنوك ويسحب منهم السيولة التي لا يستطيعون استخدامها، وإعطائهم عليها أسعار فائدة بنحو 27.75%.

نسب التضخم - فيتو

سحب السيولة خطوة قوية من المركزي لكى يحمي الاقتصاد من التضخم

وقال الادريسي:"سحب السيولة يؤكد إن البنوك لن يحدث لها مشاكل بسبب تراكم الأموال لديها من غير فائده.. ده جزء أساسي عشان نحافظ على استقرار النظام المصرفي، وبالتالي سحب السيولة خطوة قوية من البنك المركزي لكي يحمي الاقتصاد ويضمن إن التضخم لا يخرج عن السيطرة ويحافظ على استقرار الجنيه، وفي نفس الوقت يدعم البنوك".

هل ساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من السيولة الدولارية ؟

أعلن البنك المركزي المصري تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع خلال شهر أغسطس 2024 بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023).

66 % ارتفاعًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس

وأضاف البنك المركزي أن التحويلات خلال الفترة يوليو/أغسطس 2024 شهدت ارتفاعًا بمعدل 76.2% مسجلة نحو 5.6 مليار دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، لتشهد بذلك الأشهر الثماني الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أغسطس 2024) ارتفاعًا بمعدل 36.4% لتسجل نحو 18.1 مليار دولار (مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023).

ما هى أسباب ومكاسب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لـ 18.1 مليار دولار ؟

فى ذات السياق قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 أشهر من العام الجاري من يناير حتى أغسطس بنسبة 36.4% لتبلغ نحو 18.1 مليار دولار مقابل 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، يرجع إلى السياسات النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس الماضي تحرير سعر الصرف والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة استقرار سعر صرف العملة الأجنبية على مدى الستة أشهر الماضية ما أدى لعودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج.

زيادة الثقة في الاقتصاد المصري

وأوضح غراب، أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس بنحو 2.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الشهر في 2023، بنسبة 65.5% تعد هي الزيادة السادسة للشهر السادس على التوالي، مضيفًا أن استقرار سعر النقد الأجنبي ومرونة سعر الصرف بالبنوك خلال الشهور الماضية وعدم وجود سوق موازية للعملة بعد القضاء عليها ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ما أدى إلى زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية وتعزيز قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل، نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بكميات كافية للمستوردين، موضحا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج.

د. اشرف غراب - فيتو

زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم مصادر دخل مصر من العملة الصعبة

وأشار غراب، إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم مصادر دخل مصر من العملة الصعبة إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد التصدير فقد وصلت قبل الحرب الروسية الأوكرانية لنحو أكثر من 30 مليار دولار، ما عوض من تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثرها الشديد من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، موضحًا أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، فقد الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 46.9 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، إضافة إلى أهمية تحويلات المصريين في استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي، متوقعا أن تزيد تحويلات العاملين بالخارج خلال الشهور المقبلة لتحقق قيمة كبيرة خلال هذا العام.

وتابع غراب، أن الشهور الماضية زادت التحويلات المالية من النقد الأجنبي إلى البنوك سواء من العاملين المصريين بالخارج أو المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، ما زاد من الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، مضيفًا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق انستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم ويزيد من تحويلات المصريين بالخارج.