ميلانيا ترامب تنافس زوجها في سوق العملات الرقمية

كشفت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب عن عملتها الرقمية المشفرة الجديدة بالتزامن مع استعداد زوجها دونالد ترامب، لأداء اليمين الدستورية لولايته الثانية في البيت الأبيض اليوم الإثنين.

عملة ميلانيا الرقمية المشفرة الجديدة

وعبر منصة التواصل الاجتماعي X، أعلنت أن المستثمرين يمكنهم شراء $MELANIA الآن".



وتم تداول رمز ميلانيا عند 10.98 دولار في الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت لندن يوم الإثنين، بزيادة بنحو 50%، وفقًا لبيانات من CoinMarketCap.

وأطلق زعيم البيت الأبيض القادم دونالد ترامب، الذي سيتم تنصيبه للمرة الثانية يوم الاثنين، أيضًا عملة رقمية خاصة به يوم الجمعة، والتي ارتفعت بنسبة 300% عند ظهورها لأول مرة. وبحلول الساعة 09:47 صباحًا بتوقيت لندن، انخفضت عملة "ترامب الرسمية" بنسبة 8.5% إلى 52.35 دولارًا، وفقًا لموقع CoinMarketCap.

وقبل تنصيبه اليوم، ألقى الرئيس المنتخب خطابًا على غرار الحملة الانتخابية في تجمع نصر "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في ساحة كابيتال وان في واشنطن العاصمة، إلى جانب شخصيات عالمية أخرى، بما في ذلك إيلون ماسك وعائلة ترامب.

ويضرب الطقس البارد القارس معظم شمال شرق الولايات المتحدة، لذا كان لا بد من نقل حدث يوم الاثنين داخل قاعة الكابيتول.

خطط لتوقيع أكثر من 200 أمر تنفيذي

وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك في حفل تنصيب رونالد ريجان الثاني في عام 1985.

وفي اليوم الأول، أشار الرئيس المنتخب إلى خطط لتوقيع أكثر من 200 أمر تنفيذي - وهو رقم قياسي - يغطي كل شيء من أمن الحدود والطاقة، إلى إنهاء برامج التوظيف المتنوعة.

لكن ترامب سيبدأ ولايته بربع الموظفين الذين يحتاجهم فقط - وهو فشل ملحوظ لخطة مشروع 2025 لشغل جميع الأدوار بحلول اليوم الأول.

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