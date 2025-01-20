الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ميلانيا ترامب تنافس زوجها في سوق العملات الرقمية

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

 كشفت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب عن عملتها الرقمية المشفرة الجديدة بالتزامن مع استعداد زوجها دونالد ترامب، لأداء اليمين الدستورية لولايته الثانية في البيت الأبيض اليوم الإثنين.

 

عملة ميلانيا الرقمية المشفرة الجديدة 

 وعبر منصة التواصل الاجتماعي X، أعلنت أن المستثمرين يمكنهم شراء $MELANIA الآن".

 
وتم تداول رمز ميلانيا عند 10.98 دولار في الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت لندن يوم الإثنين، بزيادة بنحو 50%، وفقًا لبيانات من CoinMarketCap.

 

وأطلق زعيم البيت الأبيض القادم دونالد ترامب، الذي سيتم تنصيبه للمرة الثانية يوم الاثنين، أيضًا عملة رقمية خاصة به يوم الجمعة، والتي ارتفعت بنسبة 300% عند ظهورها لأول مرة. وبحلول الساعة 09:47 صباحًا بتوقيت لندن، انخفضت عملة "ترامب الرسمية" بنسبة 8.5% إلى 52.35 دولارًا، وفقًا لموقع CoinMarketCap.

 

وقبل تنصيبه اليوم، ألقى الرئيس المنتخب خطابًا على غرار الحملة الانتخابية في تجمع نصر "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في ساحة كابيتال وان في واشنطن العاصمة، إلى جانب شخصيات عالمية أخرى، بما في ذلك إيلون ماسك وعائلة ترامب.

ويضرب الطقس البارد القارس معظم شمال شرق الولايات المتحدة، لذا كان لا بد من نقل حدث يوم الاثنين داخل قاعة الكابيتول.

 

خطط لتوقيع أكثر من 200 أمر تنفيذي

وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك في حفل تنصيب رونالد ريجان الثاني في عام 1985.

وفي اليوم الأول، أشار الرئيس المنتخب إلى خطط لتوقيع أكثر من 200 أمر تنفيذي - وهو رقم قياسي - يغطي كل شيء من أمن الحدود والطاقة، إلى إنهاء برامج التوظيف المتنوعة.

لكن ترامب سيبدأ ولايته بربع الموظفين الذين يحتاجهم فقط - وهو فشل ملحوظ لخطة مشروع 2025 لشغل جميع الأدوار بحلول اليوم الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب دونالد ترامب ترامب ميلانيا ترامب عملة ميلانيا ترامب MELANIA

مواد متعلقة

مراسم تنصيب ترامب.. تبدأ بمقدمة موسيقية.. صلوات خاصة من رئيس أساقفة نيويورك والقس فرانكلين.. ورئيس المحكمة العليا يتولى إجراءات أداء اليمين

شخصيات لن تحضر حفل تنصيب ترامب من بينهم زوجة أوباما

لغة الجسد كشفتها، ميلانيا ترامب والزهد في لقب "السيدة الأولى" مرة أخرى، ما السر (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

تعليم الشرقية تكشف حقيقة إصابة طالب في مشاجرة بامتحانات الإعدادية بسبب الغش

شوبير يعلن وفاة أسطورة التعليق المصري ميمي الشربيني بعد صراع طويل مع المرض

1.4 مليون جنيه إيرادات فيلم الدشاش أمس

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

منوعات

المزيد

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية.. المحرومون من استخدام التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية