"بتوديني في حتة تانية"، ساويرس يكشف سر عشقه للموسيقى وتأثيرها على المشاعر (فيديو)

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن سر عشقه للموسيقى، ودورها في حياة الإنسان بشكل عام.

وقال ساويرس، خلال استضافته في صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"، بنادي الجزيرة الرياضي: “المزيكا بتوديني فى حتة تانية”.

دور أساسي في حياة الإنسان

وأضاف: المزيكا بتقدر تحسسني بالفرحة اللى في الحياة، مشيرا إلى أن الموسيقى لها دور أساسي في حياة الإنسان، حيث تؤثر على المشاعر والعقل والجسد بطرق متعددة.

صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"

جاء ذلك خلال استضافة أسرة صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"، في بداية الموسم الرابع المهندس نجيب ساويرس في حوار مفتوح، حول أرائه في شتى المواضيع السياسية والاجتماعية والثقافية، وتناقشه فيها الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة رشا سمير، في حضور أسرة الكاتب الراحل الصحفي محمد عبد القدوس، والمهندس أحمد عبد القدوس، بصالون المبنى الاجتماعي بنادي الجزيرة الرياضي.

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