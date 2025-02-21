الجمعة 21 فبراير 2025
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اقتصاد

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلنت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي جدول مواعيد اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2025.

وعقدت اللجنة أمس الخميس 20 فبراير الجاري أول الاجتماعات لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة خلال عام 2025.

 كما تضمن الجدول تحديد 17 أبريل القادم ليكون موعدا لعقد الاجتماع الثاني للبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة في 2025.

وعلى جانب آخر يتساءل الملايين عن مصير شهادات الادخار في البنوك بعد قرار البنك المركزي أمس  تثبيت أسعار الفائدة.

وكشف العديد من المحللين الاقتصاديين أن أسباب البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة والترقب الحذر للتضخم والعمل على انحصاره وتراجعه ستصب في اتجاه  استمرار العمل علي تحجيم السيولة من السوق.

وبذلك يكون فكرة استمرار بعض الشهادات كما هي بنفس العائد لفترة مستمرة الى حين موعد الاجتماع الثاني للبنك المركزي في عام 2025.

وبحسب المحللين فإن فكرة الحفاظ علي السيولة المالية في البنوك قد تكون الحل المطروح في الإبقاء علي عدد من شهادات الادخار خاصة السنوية في بنكي مصر والأهلي.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم أمس الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

ويأتي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

معدل التضخم في مصر

وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.

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