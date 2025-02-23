الأحد 23 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

لميس الحديدي تفتح خزائن أسرار نجيب ساويرس مساء اليوم

نجيب ساويرس ولميس
نجيب ساويرس ولميس الحديدي

في تمام التاسعة مساء اليوم تستضيف الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON رجل الأعمال نجيب ساويرس


يتحدث نجيب ساويرس خلال اللقاء عن استثماراته الحالية في مصر والعديد من دول العالم، ويعرض رؤيته لمستقبل الاستثمار خاصة في ما يعرف بالأسواق ذات الخطورة المرتفعة.

 

 

كما يتحدث عن استثماراته الحالية بين الذهب والعقارات، موضحًا القطاعات الرابحة وتلك التي تعاني من خسائر، وخطته الاستثمارية المستقبلية.

وسياسيًا يتحدث ساويرس عن الوضع العالمي ويفند استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه العالم، وبصورة خاصة الشرق الأوسط. كما يعبر ساويرس عن رأيه ووجهة نظره في مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، والوضع في سوريا.

وعن حياته ومسيرته ومسيرة أسرته يكشف نجيب ساويرس ما تعلمه من مسيرة أعماله وكيف تمكن من تخطى التحديات ونصائحه للجيل الجديد.

 

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