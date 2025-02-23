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اقتصاد

نجيب ساويرس: تبرعت للجامعة الأمريكية فى مصر ومليش مصلحة شخصية (صور)

المهندس نجيب ساويرس
المهندس نجيب ساويرس

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن ملف التعليم في مصر يعد من أهم القضايا الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الدولة.

 

ملف التعليم في مصر

وأضاف ساويرس خلال فعاليات صالون إحسان عبد القدوس اليوم الأحد بنادي الجزيرة، أنه رغم أهمية هذا الملف، إلا أنه يواجه تحديات مثل ضعف البنية التحتية وضعف المناهج.

وأكد أن ملف التعليم يجب أن يحظى بأولوية فى الفترة الحالية وأنا شخصيا خريج جامعة ألمانية، ولما اتبرعت للجامعة الأمريكية مكنش ليا مصلحة شخصية معاهم، ولكن من باب الاهتمام بالتعليم فى مصر.

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جاء ذلك خلال استضافة أسرة الصالون في بداية الموسم الرابع المهندس نجيب ساويرس في حوار مفتوح، حول أرائه في شتى الموضوعات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتناقشه فيها الروائية والكاتبة الصحفية  الدكتورة رشا سمير، في حضور أسرة الكاتب الراحل الصحفي محمد عبد القدوس، والمهندس أحمد عبد القدوس،  بصالون المبنى الاجتماعي بنادي الجزيرة الرياضي.

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