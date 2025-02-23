أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن مجموعة قوات الجنوب حررت بلدة أولاكلي في دونيتسك، فيما أكملت مجموعة قوات "الوسط" تحرير بلدة نوفوآندرييفكا في دونيتسك أيضا.

الجيش الروسي يحرر بلدتين جديدتين في دونيتسك

وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الجيش الأوكراني فقد نحو 165 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" و365 جنديا آخرين في منطقة مسؤولية مجموعة "الوسط"، ليصل إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية خلال اليوم الماضي إلى نحو 985 جنديا بين قتيل وجريح.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

فقد العدو نحو 30 جنديا في محور خاركوف على يد مجموعة قوات "الشمال".



بينما حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الغرب" في دونيتسك وضعها التكتيكي، وألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية في خاركوف ودونيتسك بلغت نحو 190 جنديا.



وواصلت تشكيلات مجموعة قوات الشرق تقدمها في عمق دفاعات العدو، وضربت قوات ومعدات معادية في دونيتسك وزابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 150 جنديا.



بينما ألحقت مجموعة قوات "دنيبر" خسائر بالقوات والمعدات المعادية في زابوروجيه وخيرسون، وفقد العدو هناك نحو 85 عسكريا.



بالاضافة الي ذلك اعلن إصابة بنية تحتية للمطارات العسكرية ومواقع لعقد اجتماعات قيادات للجيش الأوكراني وتدريب مشغلي الدرونات، ومستودعات وقود، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في 142 منطقة.



كما تم إسقاط 4 قنابل جوية موجهة Hammer فرنسية الصنع وصاروخ من نظام HIMARS أمريكي الصنع و73 طائرة مسيرة.

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