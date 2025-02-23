الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

أمريكا تدعو مجلس الأمن للانعقاد بعد رفض أوكرانيا سحب قرار يدين روسيا

مجلس الأمن
مجلس الأمن

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت عقد جلسة بمجلس الأمن الدولي بعد رفض أوكرانيا سحب قرار من الجمعية العامة يدين روسيا.

أمريكا تدعو مجلس الأمن للانعقاد 

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين قولهم إن "إدارة ترامب دعت أوكرانيا إلى سحب قرار  في الأمم المتحدة يدين روسيا، وهي تريد تبديل القرار السنوي ببيان ترعاه واشنطن يدعو إلى إنهاء الصراع، لكن أوكرانيا رفضت سحب مشروع قرارها المزمع التصويت عليه في اجتماع الجمعية العامة يوم الاثنين".

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ووفق الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تدرس تقديم نسختها من البيان في اجتماع منفصل لمجلس الأمن، حيث طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن صباح الاثنين قبل اجتماع الجمعية العامة.

وأفادت "واشنطن بوست" بأن "مسودة البيان الأمريكي ستأتي بعنوان "الطريق إلى السلام" ويعرب عن الحزن على فقدان الأرواح، ونقلت عن مسؤولين بإدارة ترامب اعتقادهم بأن القرار الأوكراني في مجلس الأمن عدائي جدا تجاه روسيا ونرجح ألا يؤدي لنتيجة".

وقال مسؤول مطلع للصحيفة، إن "واشنطن طالبت بتغييرات على قرار كييف لجعله أضعف وباستخدام لغة قريبة لروسيا، كما عارضت واشنطن صياغة بيان مرتقب للدول السبع لإدانة ما أسموه العدوان الروسي على أوكرانيا".

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أمريكا مجلس الامن روسيا أوكرانيا

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