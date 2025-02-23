يارا خالد تحصد 3 ذهبيات في بطولة القاهرة الشتوية للسباحة

حصدت يارا خالد أمين لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بالهايكستب، على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في منافسات بطولة منطقة القاهرة الشتوية للسباحة.

وفازت يارا خالد أمين بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات سباق 200 متر ظهر، و200 متر حرة و800 متر حرة، بعد أداء قوي أبهر الحاضرين والمشاركين في البطولة.

يارا خالد أمين، فيتو

وتقدم يارا خالد أمين أداء مميز وقوي خلال مشاركتها في بطولات الموسم المحلي للسباحة تحت قيادة المدرب محمود الحلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.