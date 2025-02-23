الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

يارا خالد تحصد 3 ذهبيات في بطولة القاهرة الشتوية للسباحة

يارا خالد ومدربها،
يارا خالد ومدربها، فيتو

حصدت يارا خالد أمين لاعبة نادي المؤسسة العسكرية بالهايكستب، على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في منافسات بطولة منطقة القاهرة الشتوية للسباحة.

وفازت يارا خالد أمين بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات سباق 200 متر ظهر، و200 متر حرة و800 متر حرة، بعد أداء قوي أبهر الحاضرين والمشاركين في البطولة.

يارا خالد أمين، فيتو
يارا خالد أمين، فيتو

وتقدم يارا خالد أمين أداء مميز وقوي خلال مشاركتها في بطولات الموسم المحلي للسباحة تحت قيادة المدرب محمود الحلو.

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السباحة بطولة القاهرة للسباحة يارا خالد منطقة القاهرة للسباحة محمود الحلو

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