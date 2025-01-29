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حوادث

تغريم مرشح سابق لرئاسة الاتحاد المصري للسباحة 5 آلاف جنيه بتهمة البلاغ الكاذب

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد في الجنحة المقيدة ضد المتهم ر.ن مرشح سابق لرئاسة السباحة المصرية، حضوريا بتغريمه 5000 جنيه بتهمة البلاغ الكاذب وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد "ر ن" الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بادعاءات كاذبة، وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو “ر ن” بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذي أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق "ر ن" وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية المختصة.

وكشف المستشار القانوني محمد الأسيوطي، بأنه سيطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.

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رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيس الاتحاد المصري للسباحة رئيس اللجنة الاولمبية جنح أكتوبر اللجنة الأولمبية المصرية الشيخ زايد

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