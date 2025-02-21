منتخب مصر للناشئين والناشئات ضمن العشرة الأوائل في كأس العالم للسباحة

نجح المنتخب المصري للسباحة في التواجد ضمن العشرة الكبار على مستوى الناشئين والناشئات في بطولة كأس العالم للمياه المفتوحة 2025 بنسختها الثالثة المقامة في الغردقة حتى 22 فبراير الجاري بمشاركة 129 سباحًا عالميًا بواقع 73 رجلًا و56 امرأة يمثلون 28 دولة، بالإضافة إلى 16 فريق تتابع من 10 اتحادات وطنية.

وفاز السباح محمود حسن بالمركز الثامن عالميا على مستوى الناشئين كما فاز السباح أحمد الحوراني بالمركز العاشر عالميا على مستوى الناشئين مع العلم بأنه قد شارك في البطولة 70 سباح يمثلون 28 دولة، كما فازت السباحة المصرية أروى فيصل بالمركز الرابع عالميا على مستوى الناشئات كما فازت أيضا السباحة نادين كريم بالمركز السابع العالمي للناشئات لتتمكن ناشئات مصر في احتلال المركز الأول عربيا وإفريقيا بعد المنافسة مع المغرب.

وجاءت هذه النتيجة لمنتخب الرجال والسيدات للناشئين في إطار خطة الاتحاد المصري للسباحة بقيادة المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالدفع بالناشئين لاكتساب الخبرات الدولية وبناء جيل جديد من السباحين على المنافسة بقوة.

واشتركت مصر في كأس العالم بالسباحين والسباحات الناشئين استعدادا لأولمبياد 2028 و2032 وجاء تواجد الفراعنة ضمن العشرة الكبار في المنافسات ليمنح السباحين المصريين مزيدا من تحسين ترتيبهم على المستوى العالمي بناء على نتائج منافسات كأس العالم حيث من المتوقع أن يتواجدوا ضمن العشرة الكبار في العالم خلال 3 سنوات مما يؤسس لبداية جديدة في الاتحاد.

وشهد حفل افتتاح النسخة الافتتاحية لكأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، الكابتن حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية.

ويأتي هذا الحدث بعد النجاح الكبير الذي حققته نسختي 2023 و2024، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية ولأول مرة، وستضم نسخة بطولة العالم الحالية سباحين من جميع القارات، مما يؤكد على مكانتها كحدث رياضي عالمي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية استضافة مصر لهذا الحدث الدولي، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه البطولات في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية ورياضية رائدة.

وأضاف: "إن استضافة مصر للجولة الافتتاحية لكأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لعام 2025 في سوما باي يعكس مدى تطور بنيتنا التحتية الرياضية، ويؤكد جاهزيتنا لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية."

وأشار إلى أن نجاح البطولة للعام الثالث على التوالي هو ثمرة الشراكة القوية بين الاتحاد الدولي للألعاب المائية والاتحاد المصري للسباحة، إلى جانب الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص.

وأكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، على أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في استضافة الفعاليات الكبرى، مؤكدًا أن النجاح المستمر لكأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة يعكس التأثير المتزايد لمصر داخل مجتمع الرياضات المائية العالمي، كما يشكل مصدر إلهام للأجيال القادمة من الرياضيين.

كما أشاد الكابتن حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، بالدور البارز الذي تلعبه سوما باي في دعم رياضة السباحة في المياه المفتوحة، مشيرًا إلى أن "قدرة سوما باي على تقديم بيئة تنافسية متميزة عامًا بعد عام يجعلها ركيزة أساسية في أجندة بطولاتنا العالمية، ويعكس التزام مصر بتطوير الرياضات المائية وتوفير بيئة رياضية عالمية المستوى."

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق المنافسات يوم 21 فبراير بسباق 10 كم فردي للرجال والسيدات، يتبعه في 22 فبراير سباق التتابع المختلط 4×1.5 كم، بمشاركة نخبة من أفضل السباحين العالميين وبعد انتهاء المنافسات بمصر، ستستكمل البطولة جولاتها في إيبيزا بإسبانيا، ثم سيتوبال بالبرتغال، يليها غولفو أرانشي بإيطاليا، فيما سيتم الإعلان لاحقًا عن مكان وتاريخ الجولة الختامية.

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