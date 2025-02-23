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منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

ميجان ماركل،فيتو
ميجان ماركل،فيتو

مُنعت دوقة ساسكس ميجان ماركل من بيع أي ملابس تحمل علامتها التجارية الجديدة "As Ever" بسبب تشابه الاسم مع شركة ملابس صينية.

 

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

وفي التفاصيل بينت صحيفة "الديلي ميل" أن محامي ماركل قد قدم وثائق إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) للحصول على إذن لبيع المآزر وعناصر أخرى من الملابس- إلى جانب قائمة طويلة من المنتجات بما في ذلك المربى وبسكويت الكلاب - تحت اسم "As Ever".

لكن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي أصدر "رفضا جزئيا" لطلب العلامة التجارية التي قدمتها ميجان، قائلا إنها لا تستطيع بيع الملابس لأن اسم شركتها كان مشابها جدا لعلامة الأزياء السريعة الصينية ASEVER.

وفي ردها، قالت هيئة براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية: "العلامتان متطابقتان تقريبا في المظهر".

واستشهد مكتب العلامات التجارية بـ"فئة الملابس 25" وأعاد طلب العلامة التجارية إلى الفريق القانوني لدوقة ساسكس.

وجاء في الأوراق الرسمية: "تم رفض تسجيل العلامة التجارية المطلوبة بسبب احتمالية حدوث ارتباك".

وبعد ستة أشهر، قدم محامو ميجان طلبا منقحا أزال أي ذكر للملابس - وتمت الموافقة على طلبها للحصول على العلامة التجارية "As Ever".

وقال محامي العلامات التجارية في لوس أنجلوس يوم أمس السبت: "إذا كانت تبيع ملابس تحت العلامة التجارية As Ever فإنها تخاطر بالتعرض لدعوى قضائية".

وسيتعين على ميجان، التي تنفد خياراتها من الأزياء بانتظام، الآن اختيار علامة تجارية أخرى إذا كانت تريد تسويق خط ملابسها الخاص.

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