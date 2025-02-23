سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 23 فبراير 2025

سعر الذهب اليوم ، ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 23 فبراير 2025 في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4731 جنيهًا “بيع”، 4708 جنيهات “شراء”.

سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4140 جنيهًا “بيع”، 4120 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3548 جنيها “بيع”، 3531 جنيهًا “شراء".

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 33120 جنيهًا “بيع”، 32960 جنيهًا “شراء”.

الطلب العالمي على الذهب

وكشف تقرير توجهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الرابع لعام 2024 بالكامل، أن إجمالي الطلب السنوي على الذهب (بما يشمل المعاملات خارج البورصة) وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4974 طنًا.

وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير جاء نتيجة معدل الشراء القوى والمستدام من البنوك المركزية ونمو الطلب الاستثماري، فيما ساهمت أسعار وكميات الذهب المرتفعة القياسية في تحقيق أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق للطلب، إذ بلغت 382 مليار دولار.

وحسب التقرير، استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة سريعة في عام 2024، إذ تجاوزت المشتريات 1000 طن للعام الثالث على التوالي.

عمليات الشراء للبنوك المركزية

وارتفعت عمليات الشراء للبنوك المركزية بشكل مكثّف في الربع الرابع، لتصل إلى 333 طنًا، ليصل إجمالي المشتريات السنوية للبنوك المركزية إلى 1045 طنًّا.

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