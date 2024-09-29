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ثقافة وفنون

ليسا تؤدي أغنيتها الجديدة بمهرجان “GCF” في نيويورك قبل إصدارها (فيديو)

ليسا، فيتو
ليسا، فيتو

قامت نجمة البوب العالمية وعضوة فرقة الكيبوب BlackPink ليسا، بتأدية أغنيتها الجديدة “Moonlit Floor” خلال حفلها في مهرجان “Global Citizen Festival” بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة صباح اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر. 

وحملت أغنية ليسا الجديدة طابع موسيقي البوب وتميزة بكونها باللغة الإنجليزية تمامًا على غرار السنجل الخاصة بها السابقة التي كانت بعنوان “RockSTAR” والتي فازت عنها النجمة بجائزة الـ VMAS عن أفضل أغنية كيبوب، وكذلك تعاونها مع المغنية الأسبانية روزاليا بعنوان "NEW WOMAN" والتي تم طرحها يوم 15 أغسطس الماضي.

وتزامنًا مع إداء ليسا فى المهرجان طرحت على صفحتها الرسمية إعلان تشويقي للسنجل الجديدة توضح فيها عنوانها وموعد طرحها والذي من المقرر أن يكون فى الـ 3 من شهر أكتوبر المقبل.

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فرقة الكيبوب الكيبوب ليسا BLACKPINK Moonlit Floor Global Citizen Festival ROCKSTAR

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